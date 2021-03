Parentesi Graffa. The show must go on

15 Marzo 2021

Nel 1991 fu il titolo dell’ultima canzone, dell’ultimo album dei Queen, scritta da Brian May e magistralmente interpretata dal grande Freddie Mercury. Il tutto pubblicato sei settimane prima della sua morte.

“Lo show deve continuare” espressione utilizzata nel mondo del circo quando si verifica un incidente. Se un artista non ha più la possibilità di continuare, lo show non può fermarsi.

Siamo nel 2021, il circo è interpretato dalla nostra politica, il protagonista non è il leader, ma il suo portavoce, che però si atteggia a Star. Indovinate un po’ di chi si tratta? Di Rocco Casalino. Lo show per lui è finito, per fortuna non per la sua salute (gli auguriamo lunga vita) ma perché il suo leader è caduto. Non si è fatto male gravemente, solo il tempo ci dirà se riuscirà a riprendersi, ma la Star continua a impossessarsi della scena, come fosse ancora sul palco. Pubblica libri, rilascia interviste, partecipa ai talk show come non ci fosse un domani, perché per lui lo spettacolo non può finire, deve continuare, anche se la band di cui faceva parte non c’è più.

Freddie Mercury non è mai riuscito a cantare quel brano dal vivo perché non c’erano più le condizioni, rischiava di non essere più all’altezza della sua fama. Rocco Casalino invece è un temerario e continua a collezionare brutte figure. Leggasi “il PD è tossico, ci sono dei cancri che vanno estirpati” affermazione gratuita e volgare, andata in onda sul palco di Rai1 a Oggi è un altro giorno.

Appunto, considerato che è un altro giorno e che la band si è sciolta, potremmo essere risparmiati dalle continue gaffe. Rimpiangiamo sicuramente Freddie Mercury e le sue canzoni, indubbiamente meno Casalino e le sue cantonate.