Parentesi Graffa

9 Marzo 2021

Accordi e Disaccordi: film o realtà?

Accordi e Disaccordi, un grande film diretto da Woody Allen, con Sean Penn, Samantha Morton e Uma Thurman.

Oppure una trasmissione televisiva diretta da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione straordinaria di Marco Travaglio, una visione meno nobile (non me ne vogliano i fanatici dei talk show) dove dovrebbe esserci un contraddittorio tra i conduttori e gli ospiti. Scelti a caso? Forse si forse no. Sembra un film invece è realtà. Personalmente preferisco il film del grande Woody Allen.

Poi c’è la realtà dei nostri partiti dove gli accordi e i disaccordi proliferano.

Salvini con Giorgetti, Grillo con Casaleggio, Di Maio con Di Battista, Crimi intanto che cerca un accordo è in disaccordo con se stesso, Toninelli non trova più nessuno che lo ascolti salvo il suo specchio, Zingaretti il più virtuoso: è in disaccordo con la maggior parte delle donne del suo partito, e ancora, Renzi con Calenda, anzi a pensarci bene non va d’accordo con nessuno, Conte invece va d’accordo con tutti ci sarà mica un motivo?

Accordatevi, altrimenti come in uno strumento musicale che si rispetti le note escono stonate, solo che qui gli stonati rischiano di essere i cittadini.

Foto di Colin Swan by Flickr