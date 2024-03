So’ Giorgia, no?

23 Marzo 2024

Dateme un pretesto e ve faccio ’a smorfia che ce vo’. D’artronde, che v’aspettavate? What did you expect?, direbbe Nicole, l’amica mia. Io so’ così, so’ romana e When in Rome, I do as the Romans do, lo canta pure ’a Barbara Streisand, no? Nun ve piace? Me dovete da sopportà p’antri tre anni, armeno, io de qua nun me movo. M’avete eletta voi, che c… volete? Io le smorfie le ho sempre fatte, volevate questo da me. Chi mi dice che so’ patologiche me fa’ ride. Io so’ così, nun ve n’accorgete che ve prendo pe’ i fondelli? Ancora me state al rigore istituzionale? Ma per favore! Avete sopportato tutte le barzellette del sor Silvio, e c’avete pure riso, avete sopportato Romolo e Remolo, e venite a famme tutta ’sta manfrina su ’e faccette e ’e smorfie e ’a giacca? M’avete da piglià come sono, ancora nun l’avete capito, eh? E pure sta pronuncia strascicata che fa tanto Roma de periferia, è la mia interpretazione de ’ndo stamo, no? Un’immensa periferia piena de bburini, pure a piazza Navona, pure ar Testaccio, pure a Trastevere e ai Parioli. È questo che je piace all’americani, quelli stanno ancora a Vacanze romane. Pe’ questo Biden me bacia, so’ l’Italia che loro credono che ce sia.

Aho’, famo a capisse, so’ Giorgia, so’ donna, so’ mamma e so’ pure cristiana. E faccio tutte le smorfie che me pare. Ora me fate pure er body shaming?

Ma voi come reaggireste a tutte ’e fregnacce che me tocca sentì ar transatlantico? I diritti de chi? Dei genitori A e B? Dei migranti? Degli studenti? Ma quanno mai, qui io c’ho la maggioranza e faccio come me pare, ve rode, eh? E ve faccio pure le faccette, i gesti e quello che voglio. So’ Giorgia, so’ donna, eccetera.

Le tasse, le tasse non piacciono a nessuno, c’aveva raggione er sor Silvio. Ma le mie le dovete pagà. Tanto ’a sanità nun cambia, che ve credete. Quanto scocciate co’ ’sta sanità, ma che volete? Che c’ho ’a bacchetta maggica?

’A Santanchè… Daniela è brava, ce sa fa co’ i turisti. Du spaghi a mezzanotte e quelli so’ contenti, c’ha delle idee. E poi i turisti vonno er Colosseo, i centurioni, e i selfie, che state a di’, ’a cultura… E che dd’è ’sta cultura? Er turismo è n’antra cosa, a me che so’ romana me volete insegnà che è er turismo? Seh, vabbè. E poi se ve faccio la smorfia v’inquietate. Ha fatto dei pasticci, Daniela, vabbè, e chi nun ne fa? Poi vedemo come se mette co ’a giustizia, per ora resta là.

Er presidente? Er presidente so’ io, mo’ vedrete co’ ’a legge nova. Seh, ’a Costituzione, ma che volete costituire, è ormai superata. Ancora coll’antifascismo, e basta! E poi ve meravigliate d’ ’e faccette?

Sarvini? Ah, vabbè, quello ormai è spacciato, s’è messo in testa de fa’ er fascista più de me, ma è solo un dilettante, alle prossime elezioni sta fuori. Nun sta mai zitto, è un milanese, deve dì sempre la sua, che volete che capisca de Roma. E poi lassamoje er ponte de Messina che così se diverte e se distrae. E i suoi me li prendo io e la Lega torna a fare il partitino de provincia, che questo è. Io pe’ qquesto ’o lascio fa’, quanta fatica de meno, e che so’ scema? Ar fascismo ce pensiamo poi, nun ve preoccupate, è sempre lì, lo tengo ar callo, piano piano. Che m’o faccio scippa’ da Sarvini? E che so’ scema? Prima cominciamo co’ ’a stampa, tutti ’sti giornalisti, so’ troppi, che vonno? E poi j’arisponno come me pare a me, e se me pare. E poi ve faccio vede’ de cosa è capace Giorgia, dateme tempo e votate pe’ me all’europee, pure se poi nun ce vado, perché lì le mie faccette nun le capirebbero. So’ donna, so’ mamma, eccetera. So’ Giorgia, no? Intelliggente nun lo so, ma voi mica m’avete votata p’ ’a intelliggenza mia, no? So’ furbetta, questo sì, e pe’ governà ’sto paese basta esse furbi, basta solo guardà chi m’ha preceduto. E so’ sgarbatella, che ce volete fa’? Accontentateve e piantatela de rompe co’ ’e faccette.