Une éducation manquée

6 Settembre 2023

Abbiamo finalmente capito che essere un capitano a Salvini non basta più. È troppo poco, soprattutto in preparazione alle elezioni europee. Salvini vuole diventare generale e, forse, superare quel grado, magari diventare generalissimo. È dai tempi di Francisco Franco che non ce n’è più in giro.

L’uscita del capitano sui quattordicenni che uccidono e spacciano, che dimostrano, secondo lui, una capacità di intendere e di volere da adulti, vanno condannati come un cinquantenne, senza scorciatoie, senza se e senza ma.

Dopo aver letto – o forse glielo hanno riassunto e raccontato perché uno come lui non avrà il tempo di leggere nemmeno Topolino come, peraltro, ha dimostrato – il capolavoro vendutissimo del generale Vannacci, il capitano si dev’essere preso d’invidia. Invidia nera. Basta col capitanato, adesso mi spetta il generalato. Ma per essere generale bisogna assolutamente spararle grosse, da generale, appunto. E quindi è passato al nuovo slogan, senza un minimo di analisi del sistema complesso che possono essere la malavita e la società in un centro come Caivano.

Forse qualcuno (ma ahimè la Bestia non c’è più, essendo stata soppiantata da quella vera) dovrebbe fargli notare che, sebbene gravissimo, lo spaccio non è un reato grave quanto l’omicidio o lo stupro, anche se a volte i reati possono sovrapporsi e gli spacciatori possono essere anche dei killer e degli stupratori, ma hanno una loro collocazione giuridica ben precisa. Ma forse l’aspirante generale vuol far colpo su un elettorato sempre più ansioso di repressione perché stanco dell’assenza dello Stato per troppo tempo. Uno Stato di cui Meloni e, soprattutto, Salvini fanno parte da decenni. Salvini è stato pure ministro dell’Interno, perbacco! Si risveglia solo oggi? Dov’era prima? Lo sanno tutti, al Papeete a fare bisboccia anziché curarsi di Caivano. Oggi, invece, si manifesta per assicurare che lo Stato c’è e che punisce i malfattori.

Cavalcare la tigre, si chiama. Lo Stato deve bonificare fa eco Meloni, e lo fa con l’esercito e le forze dell’ordine, annunciandolo in pompa magna mentre i camorristi, evidentemente avvertiti da questi annunci, traslocano da altre parti e non si fanno trovare. Cucù. La bonifica è mostrare i muscoli colle forze dell’ordine, naturalmente, e proclamare pene severissime da cinquantenni ai giovani malfattori.

Mai che si dica porteremo lo stesso numero di insegnanti e assistenti sociali insieme ai poliziotti, apriremo cinema teatri biblioteche, spazi polivalenti, luoghi di animazione, sport, cultura. Perché è colla cultura che si vince tutto questo, non unicamente colla forza. Lì c’è un lavoro immane da fare, allontanando i più giovani dalle famiglie tossiche per recuperarli, come prima cosa. Le famiglie, proprio quelle che piacciono tanto ai signori del Dio, Patria e Famiglia. La famiglia può anche essere il fulcro della criminalità se i genitori e i loro parenti sono criminali da generazioni o complici di criminali.

Naturalmente un capitano orientato verso il generalato tutte queste cose le salta a piè pari perché sono superflue, giochi intellettuali da intellettualoidi di sinistra, lui ha capito assolutamente tutto (come sempre, d’altro canto, e lo dimostra di continuo per la felicità di chi scrive le sue parodie).

Stiamo aspettando il nuovo libro del capitano, ovviamente autopubblicato, visto anche il successo finanziario di Vannacci. Ormai gli editori sono degli orpelli inutili.

Facciamo un tototitoli. Come potrebbe intitolarsi un capolavoro letterario di Salvini?

Una proposta potrebbe essere: L’Italia raddrizzata.

Poi, per non smancare nemmeno quest’occasione per un argomento che gli sta particolarmente a cuore: Il Ponte verso il futuro.

Una terza ipotesi: Legge dura ma legge. Poco originale e tradotta perché ormai il latino chi lo mastica più? Un po’ sibillino perché potrebbe riferirsi a un pubblico che per “legge” intenda proprio la lettura.

Andiamo avanti. Accattivante potrebbe essere Prima rifare gli italiani. Anche se poi si tralascerebbero tutti gli stranieri che, sicuramente, pur da secondi sono la causa dei cattivi comportamenti degli italiani.

Il Paese dei Patocchi, sarebbe troppo indice di autocoscienza, troppo ben sperare.

Eccolo. Proverei con Ricomincio da Caivano, in modo da battere il ferro mentre è caldo, dove il nostro aspirante generale propone le pene da infliggere ai quattordicenni delinquenti: si comincia colle pene corporali da collegio inglese ottocentesco per poi finire agli occhi sbarrati colle palpebre tenute aperte da spilli stile Arancia Meccanica. Ecco, Ricomincio da Caivano potrebbe essere il nuovo viatico del Capitano che vuol raggranellare i voti della destra extraparlamentare e sfondare a Bruxelles, arruolando magari il vero generale, e altri simpatizzanti nelle sue crociate che sembrano più crociere a tema.

Tutti hanno sempre la soluzione in mano, lo slogan. Bisogna veramente risvegliarsi dall’apatia e dallo stupore di cotanta ignoranza, opposizioni. Si perde solamente tempo prezioso.