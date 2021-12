Nasce Tim One Number per usare il proprio numero di telefono su più dispositivi

7 Dicembre 2021

Duplicare il proprio numero di telefono da oggi si può. Nasce infatti Tim One Number, il servizio che permette di duplicare il proprio numero del telefono mobile per utilizzarlo su più dispositivi dotati ognuno di una propria sim card virtuale, con la stessa offerta della sim principale.

Con Tim One Number è quindi possibile lasciare il proprio smartphone a casa e continuare ad effettuare e ricevere chiamate, ascoltare musica in streaming ed essere connessi a internet con lo smartwatch, anche quando il cellulare non è a portata di mano nelle vicinanze, per una maggiore libertà e comodità durante le attività sportive e outdoor. Il traffico effettuato sarà addebitato direttamente sulla linea attiva dello smartphone associato, in base alle offerte e tariffe scelte.

Per utilizzare il servizio, che non prevede costi di attivazione, è sufficiente avere o uno smartphone Android che possieda almeno la versione 6.0 e 1.5 GB di ram, o uno smartphone iOS che possieda almeno la versione a partire da 15.2 e un dispositivo compatibile con il servizio (ad esempio smartwatch con connettività LTE) e acquistare l’offerta a 4,99 euro al mese. Tim offre I primi tre mesi fino al prossimo 31 gennaio. Il dispositivo abilitato deve essere collegato alla sim Tim principale attraverso una semplice procedura di abbinamento consultabile su tim.it.

Tim proporrà quindi il nuovo servizio sui modelli di punta del suo listino con i sistemi Android e iOS e nelle prossime settimane il servizio sarà esteso a diversi modelli di brand.

