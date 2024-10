10 Ottobre 2024

Aldo è’ un vecchio amico.

Frequentiamo lo stesso caffè e abbiamo più o meno gli stessi orari.

In pratica, senza darci mai appuntamento, ci vediamo quasi tutti i giorni.

Di solito, essendo molto mattiniero, sono il primo ad arrivare.

Quando entra nel locale, Aldo dà un’occhiata in giro per capire dove sono seduto e quando mi ha localizzato, viene a sedersi vicino a me e ordina il caffè.

Lo prende ristretto e senza zucchero, diversamente da me che lo voglio lungo, ben zuccherato e con un goccio di latte freddo.

I baristi lo sanno, non aspettano nemmeno che formuliamo l’ordine, ci basta un cenno e si attivano.

Aldo ama fare continuamente commenti sulle persone che entrano nel locale.

Soprattutto su quelle di sesso femminile.

I suoi sono in genere commenti che riguardano il fisico o l’abbigliamento.

Commenti quasi sempre benevoli, qualche volta ammirati.

In genere lo lascio dire, senza replicare.

Ma oggi non ho resistito e gli ho detto una cosa che pensavo da tempo: “Non c’è dubbio, belle o brutte ti piaccion0 tutte!”

“Non sono cieco“, mi ha risposto, “però è vero, con gli anni si diventa meno selettivi. Una mia amica tempo fa, sorprendendomi molto, perché pensavo fosse una che se la tirava, mi disse: Ti informo che sono una di bocca buona. Ecco io a volte mi sento così.”

“Quindi è vero! Belle o brutte ti piaccion0 tutte?”, l’ho incalzato

“Quanto ti piace ‘sta frase! Ma non mi offendo. In fondo è quasi vero: mi è molto difficile non notare qualcosa di bello in una donna. Se poi è una bellezza che gli altri non colgono, pazienza…”