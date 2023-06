Dress code

16 Giugno 2023

– Hai comprato un giubbino nuovo?

– Ti piace?

– Era in svendita?

– No.

– Hmm…

– Perché mi chiedi se era in svendita?

– Perché mi sembra un po’…

– Un po’… ???

– Datato.

– Datato? Che intendi?

– Da anziano.

– Ma sono anziano!

– Forse non mi sono spiegata: questo giubbino è da casa di riposo!

– Perché dici così? Non vedi che bell’azzurro squillante?

– Oggi soprattutto gli anziani si vestono in modo chiassoso.

– Leggo tra le righe che se c’eri tu, mi avresti dissuaso dal comprarlo.

– Ci puoi giurare. D’altronde lo immaginavi.

– Che vuoi dire?

– Che hai allungato il passo al mercato per essere sicuro di non dover richiedere il mio parere.

– Osservazione ingiusta. Tengo moltissimo al tuo parere.

– Pinocchio!

– Ho preso anche questa specie di sahariana (la indossa).

– Già meglio…

– Però..???

– Però poi non meravigliarti se quando monti in battello qualcuno ti mostrerà l’abbonamento, sembri un controllore…Hai comprato altro?

– Il pane e il latte. Li vuoi vedere?

– No.