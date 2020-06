25 Giugno 2020

– Ho incontrato Giorgia.

– Come sta?

– Una favola.

– Vuoi dire che ha lasciato Amilcare?

– Ma va!

– Che ne so, quando hai detto che stava magnificamente ho pensato subito che fosse riuscita a scaricare quell’essere ammorbante!

– Ammorbante? Ma cosa dici? E’uno degli uomini più brillanti che conosca..

– Punti di vista. Per me è la musoneria fatta persona…Per non parlare dell’insana passione…

– Per Giorgia?

– Scherzi? Se lui ne fosse innamorato lo capirei, il problema di Amilcare è la sbandata che ha preso per se stesso…

– Ma no! E’ sempre così autoironico…

– Come ti sbagli! Quella che consideri autoironia in lui – e in quasi tutti quelli che si spacciano per autoironici – è ipocrisia pura: fingono di chiedere un’assoluzione, ma puntano ad essere ammirati.

– Ho capito, non ti sta simpatico…

– Perchè a te sì?

– Onestamente sì. Dice sempre cose divertenti…

– Tipo?

– L’altro giorno, per esempio, ha detto che ti ammira.

– Oh, bella! E perchè?

– Dice che quando lavoravi eri un modello riproducibile…

– In che senso?

– Nel senso che a fare quello che facevi tu sono capaci in molti.

– Ah…

– Mentre adesso che stai in pensione, ha detto subito dopo, sei un modello inimitabile.

– Cioè?

– Che il talento che hai tu per non fare niente dalla mattina alla sera non ce l’ha nessuno…

– Da che pulpito…Sai come lo chiamavamo tra di noi un tempo?

– Questa la so anch’io: Faccio/cose/vedo/gente.

– Esatto! Abbiamo la stessa età, ci conosciamo da sempre e lui ha passato tutta la vita a rinfacciarmi il fatto di avere un posto fisso. “Guarda me, che sono uno spirito libero e non ho padroni”, diceva sempre. Tutta invidia repressa naturalmente.

– Dici?

– Certo. E comunque adesso lui è ancora schiavo del bisogno, e quello libero sono io!

– Grazie all’Inps?

– Grazie all’Inps!