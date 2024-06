Gezzi e Temporelli, poesia, linguaggio e spirito del tempo

8 Giugno 2024

Sebbene periodicamente poeti e critici provino a farlo, non è facile indicare in che direzione evolvono le scritture poetiche mentre le cose sono in fieri, in corso d’opera, senza un’ottica retrospettiva, senza osservare dopo un po’ di tempo uno scenario più definito, o almeno dei percorsi più consolidati. È certo, però, che anche questa forma letteraria così antica e stratificata, e quindi naturalmente, inevitabilmente, in relazione con gli echi di una pratica e di una tradizione millenaria, lungo le epoche e le generazioni muti, si modifichi. I modi per porsi in relazione con la contemporaneità sono molti: tra questi ci sono quello di restituire o intuire qualcosa dello spirito del tempo e quello di cercare una nuova sintonia del linguaggio, delle parole, anche qui consapevoli della cronologia e delle sue implicazioni.

Sembra accadere qualcosa di simile in due poesie, rispettivamente di Andrea Temporelli e di Massimo Gezzi, contenute nei libri L’amore e tutto il resto (Interlinea, 2023) e Sempre mondo (Marcos y Marcos, 2022).

Questa poesia di Temporelli, dal contesto sfumato, o appena accennato, senza un prima, un dopo o un perchè utili a precisare la situazione, mostra un soggetto che pare vivere in una terra di mezzo dell’esperienza e le cui azioni sono definite in negativo, come se fossero depurate da intenzioni inutili o fuori luogo. Che il tono del discorso sia ironico, lievemente sarcastico o segnato da un’accettazione delle cose, da un distacco liberatorio, tra i diversi significati possibili, ci può essere anche quello di descrivere una persona o, in forma allegorica, una generazione, una porzione di umanità, a cui fanno difetto le certezze, i punti fermi, e che forse in questa condizione può trovare un’occasione di libertà, o almeno di desaturazione, di relazione con il cambiamento, con la metamorfosi della realtà e dell’identità.

Errata corrige

Ma no, non c’è risentimento

nell’affanno di chiavi sulla soglia

nel guardar di scancìo la strada

nel liberar la mensola

da pacchi e lettere intatti da mesi.

Ciascuno ha preso posto

per la prima mondiale:

io assisto allo spettacolo da qui,

semplicemente.

La fronte china a terra

non è dunque rimprovero miopia o umiltà d’accatto,

solo un inchino al prato:

se la pioggia ha cessato

la sua retorica battente

adesso è bello uscire, nonostante

una bisbetica bava di vento.

Da sola si bonifica

la terra vilipesa. Se io pure

procedo tutti i giorni a questi campi

è appena per vedere:

non attendo nessuno

non ho nulla da dire

piuttosto prendo appunti

su questa pasta d’alberi. Ma scrivo

impugnando uno stelo di nipitella e quindi

non troverete segni. Lo capisco.

Mi correggo da solo.

In questa poesia Gezzi propone un dialogo tra un padre e una figlia, ancora bambina ma già curiosa dell’universo dei grandi, sulla questione della ricchezza e della povertà materiale. Lo stile della poesia è volutamente colloquiale, mima le forme di una conversazione, sia pure all’interno di una versificazione dall’andamento narrativo. Il tema che attraversa il testo è la verità, quasi sempre più difficile di quanto si pensi da dire e da definire, nonché non di rado multiforme e sfuggente. E, ancora, oltre a indagare il valore e i rischi della sincerità, questa poesia sembra suggerire l’ipotesi che, date due mappe del mondo diverse, considerati due punti di vista differenti, le verità potrebbero essere due, e non una sola.

Altre domande

“Siamo poveri?”, mi chiede.

“No, non lo siamo”.

“Allora siamo ricchi”, ribatte.

“Nemmeno”, cerco di dirle senza sembrare

ridicolo a me stesso o a tutti quelli

che non mi ascoltano. “Ma perché

ci sono i poveri?”. Brava, penso.

E adesso prova a dirle

qualcosa di sensato: sforzati, balbetta.

“Perché qualcuno vuole avere

più denaro di quanto gliene serva

per vivere, star bene”.

“Noi no, non è vero?”. “Noi no”, la rassicuro.

Ma ho mentito, ho barato e forse un giorno

non mi perdonerà.

