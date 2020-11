12 Novembre 2020

Si conoscono da sempre.

Hanno fatto insieme le superiori e lavorato per anni nella stessa azienda.La loro occupazione preferita, adesso che sono in pensione, é quella di starsene al caffè nelle prime ore del mattino a prendere il sole, quando c’è, a leggere il giornale e a chiacchierare.

Sono lí anche stamattina. Sto a due tavolini di distanza dal loro (quello intermedio è occupato da un piccione bianco).

Parlano di un coetaneo che, dopo una vita di celibato passata con la madre, ha appena incontrato la donna della sua vita.

Uno dei due commenta: “Un classico: uno si innamora a venti anni oppure a sessanta/sessantacinque.”

“E tra i quaranta e i sessanta no?”, risponde l’altro.

“Tra i quaranta e i sessanta c’ė il Nirvana! ” sentenzia il primo ” é dopo i sessanta che parte il risveglio dei sensi.”

“Ma è anche l’epoca in cui si diventa più intolleranti.”

“Ma cosa dici? Tu hai cominciato ad esserlo quando avevi quindici anni!”