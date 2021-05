7 Maggio 2021

Mi serve una marca da bollo, vado dal tabaccaio.

Causa Covid, può entrare solo una persona alla volta.

Davanti a me c’è solo un paio di persone.

Una delle due, una donna molto anziana con un bastone, sta sulla soglia del negozio.

L’altra, un signore di mezza età con un basco rosso, si trova dentro e sta effettuando un pagamento.

Mentre digita il codice della carta di credito dice alla tabaccaia: “Scusi, ma lei non aveva i capelli biondi?”.

La signora, sorpresa per l’attenzione, risponde:

“Si, ma mi ero stufata, così ho scelto questo castano scuro che, tra l’altro è praticamente il mio colore naturale”.

“Posso dirle una cosa?”, dice il cliente, “Le sta benissimo!”

“Grazie!” risponde la signora.

“Anzi, non vorrei fare un complimento a doppio taglio, ma così dimostra dieci anni di meno!”

“Quindi la settimana scorsa ne dimostravo dieci di più?”

“Forse mi sono espresso male…Intendevo dire che questo colore le da’ maggiore personalità…”

“Mi sta dicendo che da bionda ero un po’ moscia?” insiste la tabaccaia.

A quel punto interviene la donna con il bastone.

Dalla soglia del negozio pronuncia una battuta che stavo per fare anch’io :

“Se lei la piantasse di fare gaffe, anche noialtri potremmo comprare quello che ci serve”