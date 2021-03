La casa sfitta

30 Marzo 2021

Lei – Ho incontrato Saverio…

Lui – L’uomo che visse due volte?

Lei – In che senso?

Lui – Non e’ lui quello che una volta stava con Potere al popolo e poi si è messo con Berlusconi?

Lei – Beh sì…

Lui – Un ondivago…

Lei – Non dire così, è uno che riflette e si riposiziona. Solo i cretini non cambiano mai idea..

Lui – Lo difendi pure.

Lei – Diciamo che non mi piace essere drastica. E poi non è il solo ad essersi riposizionato.

Lui – Da quanto non lo vedevi?

Lei – Da una decina d’anni. Lo avevano trasferito a Napoli, per questo non lo incontravamo più in giro.

Lui – Capisco…

Lei – Adesso è andato in pensione e sta dalle nostre parti. L’ho incontrato alla bancarella del pesce.

Lui – Ciò significa che lo incontrerò presto anch’io…

Lei – Probabile.

Lui – Ti ha aggiornato sui suoi “riposizionamenti”? Così tanto per sapere…

Lei – Non ha perso l’occasione di farlo. Adesso fa il tifo per Salvini…

Lui – E ti pareva! E’ proprio uno stakanovista dei ripensamenti.

Lei – Non è necessario che parliate di politica quando lo incontriamo, possiamo anche soltanto chiacchierare dei bei tempi andati.

Lui – Per esempio dei tempi del liceo. Gli ricorderò il nostro professore di filosofia…

Lei – Per quale ragione?

Lui – Perchè quel professore, molto prima di noi, di Saverio aveva capito tutto. Una volta, dopo una discussione sfiancante, gli ha detto: “Hai il cervello come una casa sfitta. Ogni tanto un esaltato lo occupa”.