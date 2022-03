Le mimose rubate

7 Marzo 2022

“Domani è l’8 marzo!” dice una delle due signore sedute al Caffè Rosso.

“A proposito, la sai la storia dell’albero di Mestre?”, risponde l’altra.

“Che albero?”

“A Mestre in via Cappuccina c’è un albero di mimose. Ecco, quell’albero, ai primi di marzo, viene, ogni anno, puntualmente saccheggiato da alcune persone, che, in occasione della Festa della Donna, smerceranno poi a caro prezzo i rametti rubati”.

“Non ci posso credere! Te la stai inventando questa cosa!”

“Scherzi? Guarda qui la foto! (estrae il cellulare, fa una breve ricerca e mostra una foto). Vedi? Ci sono riusciti anche quest’anno! Guarda qui: c’è il prima e il dopo: l’albero fiorito e quello devastato!”

“Roba da matti!”

“Già. L’ho raccontata a Laura, la mia nipotina di 5 anni. Lei l’ha trovata molto divertente! Vuole che la porti a vedere l’albero!”

“Laura sta da te adesso?”

“Solo per qualche giorno. Mio figlio e mia nuora hanno preso il covid e, visto che la bambina è negativa, l’hanno spedita da me per qualche giorno”

“Da un male è nato un bene, allora. Immagino che tu sia felice di godertela un po’. Me ne parli sempre come di una bambina dolcissima!”

“Vero, dolcissima e bene educata! Ha solo un piccolo problema…”

“Quale?”

“La mattina si alza sempre molto presto. Sta nella cameretta che era un tempo di mio figlio. Appena sveglia si mette al tavolino e comincia a disegnare”

“Beh, qual è il problema?”

“Il problema è che quando ha finito di disegnare, viene in camera mia e mi chiede: Nonna, ti svegli?”. Capisci, appena finito di fare i suoi disegni, è ansiosa di mostrarmeli e di riscuotere la mia approvazione!”

“Veramente deliziosa”

“Deliziosa, confermo. Peccato che, quando irrompe in camera mia, siano le sette, sette e un quarto al massimo!”

“A quell’ora io sono sveglia da un pezzo!”

“Tu forse. Io, a quell’ora sto ancora nella fase REM!”