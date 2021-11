1 Novembre 2021

“Mi porta un altro caffè? – dice l’anziana signora seduta alle mie spalle, rivolgendosi al ragazzo che serve ai tavoli del caffè Rosso – Decaffeinato, questa volta.

Poi continua, rivolta alla sua amica:

“Lo sai perché la favola di Pinocchio è così popolare? Perché piace tanto, soprattutto ai maschietti?”

“Perché è ben scritta ed ha una trama densa di avvenimenti straordinari.”, risponde l’amica.

“Certo. Ma il vero motivo è che tutti gli uomini sono un po’ Pinocchio. Cosa fa Pinocchio in tutta la storia? Cerca di sottrarsi alla “gestione” di Geppetto, va a caccia per tutto il tempo della Fata Turchina, mente a tutto spiano”.

“E quindi?”

“Beh, quasi tutti gli uomini, come Pinocchio, cercano di sottrarsi alla severità del padre, aspirano a rifugiarsi tra le braccia della madre, mentono come respirano, un po’ per cavarsi dagli impicci, un po’ perché è la loro natura.”

“Ma poi Pinocchio matura e diventa un bravo bambino”.

“Agli uomini che ho conosciuto io non è capitato.”

“Non è che generalizzi un po’ troppo?”

“In che senso?”

“Mi sembra che tu stia trasformando una situazione personale in una regola universale.”

“Vuoi dire che solo a me sono capitati dei Pinocchi?”

“Per carità, quelli capitano a tutte. Ma ci sono anche quelle che i bravi cristiani non li prendono neanche in considerazione!”