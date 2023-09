Poeti del mercoledì – Eliot

13 Settembre 2023

HO DETTO ALLA MIA ANIMA – THOMAS S. ELIOT (1888-1965)

Ho detto alla mia anima di stare ferma e di aspettare

senza sperare. Perché sperare sarebbe

sperare la cosa sbagliata; di stare

ad aspettare senza amore.

Perché l’amore sarebbe amore per la cosa sbagliata;

ma resta ancora la fede.

Ma fede e amore e speranza sono tutte nell’attesa.

Aspetta senza pensare perché non sei pronto per pensare.

E allora l’oscurità sarà luce, e l’immobilità danza.