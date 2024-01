Poeti del mercoledì – Jòzsef

10 Gennaio 2024

LA MANO – ATTILA JÓZSEF (1905-1937)

Metti la mano

sulla mia fronte

come se fosse mia

la tua mano.

Fammi la guardia

come chi vuole uccidere,

come se fosse tua

la mia vita.

Amami, se vuoi

il mio bene,

come se fosse tuo

il mio cuore.