Poeti del mercoledì – Paley

27 Settembre 2023

POESIA CONTRO L’AMORE – GRACE PALEY (1922-2007)

A volte non vorresti amare la persona che ami

e distogli la faccia da quella faccia

i cui occhi labbra potrebbero placare ogni rancore

cancellare l’insulto rubarti la tristezza di non voler

amare voltati allora voltati a colazione

di sera non alzare gli occhi dal giornale

per vedere quella faccia in tutta la sua serietà una

concentrata dolcezza lui tiene il suo libro

tra le mani le dita nodose intagliate

dall’inverno voltati è tutto quello che puoi

fare alla tua età per salvarti dall’amore.