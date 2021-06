Scelte importanti

17 Giugno 2021

– Guardiamo questo?

– Di cosa tratta?

– Leggo: frenetico action movie con un indiavolato Bruce Willis nella parte di….

– Per carità, proponimene un altro.

– Ci sarebbe questo di Verdone, “Al lupo al lupo”. Io l’ho già visto, ma lo rivedo volentieri, è uno dei suoi migliori.

– Si’, così mi anticipi tutte le battute che sai a memoria, cioè il 95% del totale.

– Eccone un altro: “Un gelido inverno”. Ha vinto un premio al Sundance Festival. E’ la storia di una ragazzina in cerca del padre. E’ ambientato nelle montagne del Missouri.

– Niente di più divertente?

– “Poveri ma ricchi”?

– Chi c’è?

– Christian De Sica.

– Ma sei fuori?

– Che ne dici di questo? “Un dollaro d’onore”…Un classico del cinema western..C’è pure John Wayne..

– Niente di meglio?

– E questo? “Monsieur Lazhar”: lmmigrato algerino in Canada apprende dal giornale che una maestra si è impiccata in una scuola elementare di Montreal e si offre come supplente…

– Beh, avevo detto divertente…

– Beh, era il classico film terzomondista che di solito ti appassiona.

– C0s’altro?

– “Io e Marley”?

– Per carità: la storia di un’amicizia tra un padrone e il suo cane…So già come finisce: il labrador alla fine muore ed io piango fino a domani mattina…

– Allora ci sarebbe “Hachiko – Il tuo migliore amico”: qui e’ il padrone che muore, il cane gli sopravvive…Tra parentesi il cane è un husky siberiano…

– Ma lo fai apposta?

– Queste sono le alternative stasera.

– Ho capito, vado a cazzeggiare su facebook, tu guarda quello che ti pare.

– Ne approfitterò per riguardarmi un film che non avevo osato proporti, “Le onde del destino”

– Ho capito, tra mezz’ora inizia la tua fase R.E.M. …….