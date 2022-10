Un vecchio amore che non muore

20 Ottobre 2022

L’uomo seduto al mio fianco, al Caffè Rosso, legge il giornale con rara concentrazione.

Non si accorge della donna che si è piazzata davanti al suo tavolino e lo fissa con un sorriso ironico sulle labbra.

Lei, ad un certo punto, stanca di essere ignorata, appallottola un tovagliolino di carta e glielo lancia addosso.

L’uomo ha un moto di fastidio, poi alza gli occhi, e la guarda con sorpresa e divertimento.

“E tu che ci fai qui?”, dice alla donna.

“Mica posso stare tutto il tempo in campagna, a fare la monaca di clausura, ogni tanto viaggio e vado a visitare qualche bella città!”

“Ma stai ancora a bottega?”

“Scherzi? Non ti ricordi quanti anni ho?”

“Fammi pensare…”

“Lascia perdere, te lo dico io. Ne ho 61”

“E quindi?”

“E quindi un bel giorno mi hanno chiamato e proposto quella cosa che adesso chiamano isopensione”

“E tu?”

“Io ho chesto subito: dove si firma?”

“Hai fatto benissimo. E’ sempre un bel momento quando riesci a darti gli obiettivi da solo invece che farteli dare da qualcun altro.”

Capisco che i due hanno lavorato a lungo nella stessa azienda.

Cominciano a rivangare i ricordi della loro esperienza comune, a scambiarsi informazioni sui vecchi colleghi con i quali hanno conservato un rapporto.

La conversazione è animata e le risate frequenti.

È la mia volta di immergermi nella lettura del giornale, stacco l’audio.

Ad un certo punto però la conversazione tra i due si fa più interessante.

“Quindi l’ami sempre?”, chiede lei.

“Non ho mai smesso. La amo sin dal primo momento in cui l’ho vista.”

“Però mi stai dicendo che a volte ti sembra di non riconoscerla più.”

“Certo, è passata l’epoca della folgorazione iniziale…”

“Beh, è sempre così, lo so per esperienza, si parte in quarta, poi si scalano le marce…”

“Eppure, a volte, tutto mi sembra come allora, come quarant’anni fa.”

“Quando?”

“Quando, ancora adesso, dopo tanto tempo che la conosco, mi capita di trovarmi in una calle o in un campiello in cui non sono mai stato. Niente turisti, niente negozi di patetici souvenir, niente chiasso e confusione, niente Disneyland.”

Ho capito, il vecchio amore che non muore è Venezia…