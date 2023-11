Al via Bookcity 2023 con “Il Tempo del Sogno”: dieci incontri da non perdere

9 Novembre 2023

È “il Tempo del Sogno” il fil rouge che quest’anno guiderà la 12 edizione di Bookcity Milano, che si terrà dal 13 al 19 novembre e ospiterà, nel corso della settimana, più di 1.500 eventi dedicati al mondo del libro – per un totale di oltre 3.100 tra autori e autrici di fama italiana e internazionale e più di 500 case editrici coinvolte.

Per festeggiare i suoi dodici anni, l’iniziativa culturale andrà oltre il format che ha caratterizzato le edizioni precedenti, superando i suoi confini spazio-temporali e arricchendo il suo programma con molte novità. Questa volta, infatti, gli appuntamenti di Bookcity Milano accompagneranno la città per l’intera settimana (e non solo per il tradizionale week-end lungo), e si estenderanno, oltre che a Milano e dintorni, anche a Lodi e a Cremona.

Quanto al programma, il palinsesto di Bookcity 2023 si compone, come da tradizione, di una ricca proposta di eventi curati dalle principali istituzioni culturali, nonché dalle numerosissime scuole, librerie di quartiere, associazioni e realtà del sociale (sono moltissimi quest’anno gli incontri promossi da carceri, ospedali e centri d’accoglienza) diffuse sul territorio che hanno scelto di partecipare all’iniziativa. Come ogni anno, Bookcity 2023 vanta alcune partnership d’eccezione: per questa edizione, Intesa Sanpaolo promuoverà una serie di eventi dedicati a letteratura e società che avranno luogo tra l’Università Bicocca, La Triennale e il Teatro Studio Melato, ed Esselunga offrirà, nei numerosi punti vendita che parteciperanno alla manifestazione, il suo “Menù della poesia”.

Anticipata da alcune presentazioni “Aspettando Bookcity” – che si terranno tra il 13 e il 14 -, l’iniziativa prenderà il via con la serata inaugurale del 15 novembre, che si terrà al Teatro dal Verme di Milano alle ore 20.00. Ospiti della serata saranno il sindaco Giuseppe Sala, il premio Nobel turco Orhan Pamuk e la prima donna primario della Clinica Mangiagalli Alessandra Kustermann, e l’evento sarà condotto dalla giornalista Giovanna Zucconi. Dal 15 al 19 (Bookcity si chiuderà con una serata al Teatro Franco Parenti, intitolata “I libri del sogno” e condotta dallo psicanalista Vittorio Lingiardi), l’iniziativa si svolgerà con la sua serie di eventi dedicati ai numerosi filoni tematici, che vanno da “Milano racconta Milano” a “Società contemporanea”, “Narrativa e poesia” e “BCM per il sociale”.

La guida completa e dettagliata dell’iniziativa è disponibile, così come il programma aggiornato, sulla pagina ufficiale di Bookcity Milano, insieme alla lista degli ospiti e alla mappa dei luoghi che ospiteranno gli incontri.

A eccezione di alcuni eventi, ai quali è necessario iscriversi seguendo le procedure indicate, tutti gli incontri si svolgono a ingresso libero e fino ad esaurimento posti. Bookcity Milano è un evento gratuito.

Bookcity 2023: dieci iniziative da non perdere

1. “Le porte del sonno”, Cimitero Monumentale (15 novembre, h. 10.30. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: dsc.visiteguidatemonumentale@comune.milano.it). Il Cimitero Monumentale apre le sue porte ai milanesi per un percorso di visita del luogo in cui riposano i grandi che hanno saputo far divenire realtà fantasie oniriche apparentemente irrealizzabili. Saranno i Volontari del Servizio Civile a guidare gli ospiti attraverso le porte dei sogni che, come racconta Penelope ad Ulisse, sono due: una d’avorio, destinata ai sogni ingannevoli, e una di corno, attraversata da quelli veritieri.

2. “Sex and Selfies”, Laboratorio di quartiere San Siro (15 novembre, h. 16.00). Promosso da Equa, cooperativa sociale con esperienza trentennale, l’incontro si rivolge soprattutto a bambini/e e ragazzi/e e mira ad affrontare insieme a loro una questione delicata e più che mai attuale, ossia il rapporto tra intimità e tecnologie nell’era dei social media. Con la presentazione del libro “Era solo un selfie” di Cristina Obber (Il Battello a Vapore, 2023), si parlerà di sesso, selfie, sexting e revenge porn, ma anche di difficoltà, paure, ansia sociale e amore. Per parlarne insieme senza vergogna e pregiudizi, “Per creare ponti su cui saper sostare”.

3. “Fermare l’Odio: la lezione della Shoah”, Memoriale della Shoah – Binario 21 (16 novembre, h. 18.30). Emanuele Fiano presenta “Sempre con me. Le lezioni della Shoah” (Piemme, 2023) dialogando con la senatrice Liliana Segre e Fabio Fazio. Per fermare l’odio. L’odio di ieri, l’odio di domani. Di oggi.

4. “Sky is not the limit. Geopolitica ed economia della nuova corsa allo spazio”, ISPI, Palazzo Clerici (16 novembre, h. 18.00). Un incontro che unisce geopolitica, ricerca e narrativa per raccontare lo spazio, inteso non solo come oggetto di studio per fisici e astronomi, ma anche come fattore sempre più importante nelle relazioni economiche e militari internazionali. Che ruolo gioca lo spazio – e il dominio dello stesso – nei già complessi e delicati rapporti tra Paesi? Quali conseguenze porta la “corsa allo spazio” che coinvolge sempre di più governi, Stati e istituzioni? Quali benefici per l’umanità comporterebbe – e già comporta – un corretto dominio dell’area spaziale? Quali i rischi?

5. “Te lo leggo negli occhi”, Ostello Bello Duomo (16 novembre, h. 19.00). Nella storica sede di via Medici, l’Ostello Bello ha organizzato insieme alla libreria Libraccio un inedito appuntamento di “book dating” che nasce come incontro per conoscersi, fare amicizia e magari – perché no? – innamorarsi grazie ai libri. I partecipanti indosseranno un adesivo con il proprio nome e il titolo del loro libro preferito e avranno la possibilità di condividere la propria passione con gli altri lettori presenti all’incontro.

6. “Come la scienza sta distruggendo il cancro”, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (17 novembre, h. 17.00) Presso l’Auditorium del museo, Roberto Burioni presenterà il suo ultimo libro edito da La Nave di Teseo (“Match Point”, 2023), dedicato al racconto dell’importante partita che l’uomo e la scienza stanno giocando contro il cancro. “Nella quale vediamo, come mai prima d’ora, la vittoria a portata di mano”.

7. “Cosa resta, della Costituzione?”, Anteo Palazzo del Cinema (17 novembre, h. 18.00). Gustavo Zagrebelsky, Liliana Segre e Daniela Padoan discuteranno di Costituzione, libertà e giustizia. Si parlerà della necessità di proteggere e dare valore alla Costituzione repubblicana, in tempi in cui l’impianto voluto dai costituenti è messo più che mai in discussione. L’iniziativa è curata da Libertà e Giustizia Circolo di Milano, modera Massimo Giannini.

8. “Raccontare l’incubo. La cronaca nera da Buzzati ai podcast”, Piccolo Teatro Grassi (18 novembre, h. 11.30). Insieme a Stefano Nazzi, giornalista e autore del noto podcast “Indagini”, lo scrittore Giacomo Papi si interrogherà sull’evoluzione del linguaggio della cronaca nera, ripercorrendone la storia dai racconti di Dino Buzzati ai giorni nostri. È possibile parlare di morte e delitti senza portare alla spettacolarizzazione, senza creare morbosa curiosità nei confronti delle vicende e dei protagonisti? Come è cambiata la cronaca nera dalle pagine dei giornali del secolo scorso fino agli studi televisivi e di registrazione che la ospitano nei giorni nostri?

9. “Indovina chi? L’universo dei personaggi di Zerocalcare”, Piccolo Teatro Streheler (19 novembre, h. 11.00). Il celebre vignettista incontrerà appassionati e curiosi in un evento che vuole essere l’occasione per dare uno sguardo “divertente e divertito” su quasi quindici anni di carriera, ripercorrendone le fasi principali e ricordando insieme i personaggi più significativi. A proposito, su di essi ci sarà un quiz in sala. Chi ne indovinerà di più?

10. “Devotion. Amore e spiritualità attraverso gli scatti di Steve McCurry”, Piccolo Teatro Grassi (19 novembre, h. 11.00). Il fotografo di fama internazionale sarà, attraverso i suoi scatti, la guida di un emozionante viaggio alla scoperta di uno dei sentimenti più potenti al mondo: la devozione. Con il suo nuovo volume fotografico, “Devotion”, appunto (Mondadori Electa, 2023), McCurry offre uno sguardo su tutte le possibili forme e sfaccettature che nel mondo può assumere la devozione: le sue immagini parlano d’amore, passione e lealtà verso il prossimo, ma anche di dedizione, sacrificio, impegno.