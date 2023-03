Amplifon, l’eccellenza italiana elogiata in Svizzera nei giorni di Credit Suisse

31 Marzo 2023

Il Neue Zurcher Zeitung, quotidiano di Zurigo tra i maggiori in Svizzera, ha dedicato nei giorni scorsi un articolo alla crescita di Amplifon intervistando l’amministratore delegato della società Enrico Vita. “Il più importante operatore nei servizi dell’udito con piani di crescita”, ha titolato il giornale, sottolineando come l’azienda italiana valga oggi in Borsa sette miliardi di euro, più di sei volte in più rispetto al 2015, quando Vita è diventato amministratore delegato, e punti a crescere ancora in Nord America, Europa e Asia Pacifico dopo aver chiuso il 2022 con oltre 2 miliardi di euro di ricavi. Per una curiosa coincidenza, l’articolo su una eccellenza italiana è stato pubblicato proprio nei giorni in cui il Credit Suisse, uno dei simboli dell’economia e della finanza della Svizzera e della città di Zurigo, veniva salvato dalla ex rivale UBS.