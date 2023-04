il cuore di maria

21 Aprile 2023

Giuseppina Bottoni, madre di Maria De Filippi fu sempre perentoria nel ricordare alla figlia quanto per una donna fosse fondamentale il valore dell’indipendenza e oggi la beatissima Maria, fatturando 63 milioni annui, con la sua Fascino srl è un esempio di enorme successo imprenditoriale e le aspettative della madre possono dirsi universalmente rispettate.

Si direbbe che la più grande lezione impartita da questa professoressa di lettere alla figlia stia proprio nel valore del lavoro, non a caso la stessa conduttrice ha rotto il silenzio della prima apparizione in video dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo proprio con queste parole: ” Inizierei a lavorare come mi è stato insegnato”.

Etica del lavoro applicata a una certa idea di emancipazione femminile in un gioco di specchi che irretisce il pubblico da trent’anni in una melodica successione di ammirazione, timore, rispetto.

Chi si limita ad esercitare il potere che ha per una nomina o uno stratagemma può ben poco rispetto a chi quel potere lo impersona grazie all’ossequio di un pubblico che reverenzialmente si spertica nell’elogiarne i meriti.

E infatti la prima ad essere infastidita dalla leggenda del suo potere è proprio Maria stessa, che da sempre per sfuggire a questa visione non fa altro che ripetere quanto sia allineata all’azienda alla quale come un soldato obbedisce sempre da sempre.

Intanto però è nel cuore di Maria che le carriere di molte colleghe possono decollare come non trovare approdo, perché un pezzo dell’immaginario collettivo televisivo è stato appaltato da questa signora cresciuta nell’Oltrepò pavese che di quel microcosmo ha fatto un palinsesto.

E’ proprio la conduttrice a raccontare di certi pomeriggi domenicali passati ad osservare le comari confabulare davanti al caffè in tinello, e gli epigoni di quel mondo di provincia un pò alla Busi e un pò alla Benni dove beghine e gatte morte si affiancavano ai personaggi da bar sport li vediamo oggi seduti sulle panchette di uomini e donne o in trepidante attesa davanti alle buste di c’è posta per te o scolarmente composti ad amici.

Si perché se Uomini e donne è il bar del paese, dove si balla e si trama allora C’è posta per te è sicuramente la chiesa o il comune dove vengono sancite unioni e separazioni mentre Amici ovviamente diventa la scuola.

L’aldilà televisivo dell’Oltrepò dove la De Filippi è cresciuta diventa la ricomposizione inevitabilmente nostalgica di un mondo già antico dove le cose si svolgevano in determinati luoghi prima che tutto traslocasse sui social in cui l’ammiccamento diventa un like, la sfuriata un flame e il vaffanculo una ghostata.