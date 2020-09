21 Settembre 2020

Grazie a una persona che mi ha mandato il file, ho avuto il privilegio di vedere il film di Malick, A hidden life.

Un capolavoro. Certamente non per tutti. Quindi non perderò tempo – qui sopra- a consigliarlo. Se ve lo meritate, il film vi troverà.

E forse anche il profumo di stallatico, l’odore del grano, lo lo schiocco del vento tra le rocce,

le parole affilate come lame.

Le lacrime delle decisioni solitarie che riparano il mondo.

L’amore che è vero quando vero, e non ti lascia a metà senza parole, non ha paura della morte, pur di dire il suo sì senza senso,

senza riconoscimento,

senza consolazione, senza paura di rinnegarsi come tale.

Il titolo è tratto da un brano di George Eliot, in Middlemarch

« for the growing good of the world is partly dependent on unhistoric acts; and that things are not so ill with you and me as they might have been, is half owing to the number who lived faithfully a hidden life, and rest in unvisited tombs.»