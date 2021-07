Khaby Lame, Borghese e L’Imbruttita lanciano l’Eni Live Station

28 Luglio 2021

C’erano una volta i testimonial, di solito erano celebrities della tv o del cinema che le aziende reclutavano per le loro campagne pubblicitarie. Una volta, dunque, i casting avvenivano con un occhio al palisnesto televisivo e l’altro ai cartelloni della stagione cinematografica. Oggi, sempre di più, le aziende reclutano queste risorse sulle piattaforme online. I fenomeni di Instagram sono ormai “un classico”, mentre nell’ultimo anno si è andata affermando TikTok. L’ultima campagna lanciata da Eni, ad esempio, è esempio plastico di questa nuova tendenza. La campagna si intitola “Eni Live Station, puoi farci anche rifornimento” è dedicata alle Eni Live Station, è crossmediale, coinvolgendo TV, radio, stampa e digital. Con essa, Eni ha deciso di raccontare l’evoluzione delle stazioni di servizio in centri dedicati alla mobilità, alle persone e alla vettura. Luoghi in cui pagare bollettini, ritirare pacchi, fare la spesa all’Eni Cafè Emporium e, attraverso l’App Enilive, trasformare i servizi in premi.

Per arrivare più lontano e raccontare un nuovo modo di vivere la mobilità, sempre più attento alla transizione energetica e alla diversificazione delle attività delle aziende dell’energia, Eni ha sviluppato un’attività di influencer marketing con Khaby Lame, Alessandro Borghese e L’Imbruttita. I tre creator sono stati ingaggiati per raccontare il nuovo modo di vivere la mobilità e invitati a giocare con la nuova App Eni Live. Così, mentre l’Imbruttita, davanti ai suoi 615 mila follower, prepara le vacanze con tappa all’Eni Live Station, Chef Borghese racconta ai suoi 1,9 milioni di followers un’ispezione da Eni Cafè per scoprire tutti i nuovi servizi. Infine Khaby Lame che, con i suoi 95 milioni su Tik Tok e 31 milioni di fan su Instagram, è diventato il secondo profilo più seguito al mondo e, senza dire una parola, mostra quanto sia semplice fare tutto anche tramite l’App Eni Live.

