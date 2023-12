“ESISTO” e la lettera di Marione a Gli Stati Generali

7 Dicembre 2023

Uscito pochi minuti fa il videoclip del nuovo singolo di Mario Forlano, in arte Marione. “Esisto” è il titolo di una canzone destinata a diventare un importante inno di successo mediatico. Abbiamo ricevuto un’emozionante lettera del carissimo Marione, star del web ed ex concorrente di “Tu Si Que Vales” che vi ripubblichiamo con piacere:

“Ciao Andrea, ti ho scritto una lettera a cuore aperto. Ecco il racconto di ESISTO, nudo e crudo…

Esisto è il mio nuovo singolo nato in una notte insonne, una notte in cui avevo voglia di esprimermi al buio ma con il sole dentro. Questa canzone non era in progetto, sarei dovuto recarmi allo studio di registrazione per registrare un’ altra canzone pronta per essere incisa, ma la mia esibizione a Tu si Que Vales ha un po’ cambiato le carte in tavola. Oltre all’ esperienza incredibile che è stata, non mi aspettavo che la mia esibizione e soprattutto le mie parole potessero avere tutto questo eco, mi hanno scritto in centinaia, molti hanno trovato ispirazione dalle mie parole, abbattendo muri, paure e dando senso ed importanza alla propria vita. Mi sono reso conto che non si parla mai abbastanza delle minoranze, delle persone che brancolano silenziosamente nel buio… c’è chi in quel buio si è perso e c’è chi tutt’oggi non trova la luce. Ero ad un bivio tra l’ incidere una canzone lavorata per mesi oppure una canzone scritta in 1 ora a cuore aperto. Ho scelto il cuore.Esisto nasce principalmente come una canzone di denuncia contro una società tuttologa che crede di conoscere in base a ciò che vede sui social e si sente in obbligo di dare voci e pareri su argomenti e vite che non conosce…ma è anche una canzone che vuole portare gioia, speranza e positività. Il”ram pam pam” l’ho immaginato come un colpo di pistola che diventa un batti cinque, tu spari cattiverie ma io ti do il mio cinque. Ci tengo tanto a questo testo, so che molti si identificano e se anche una sola persona riesce a trovare la luce in queste parole, io ho vinto. Il video l’ho ideato mettendo in mostra tutte le paure o le parole che fanno male di ogni singola persona, perché le paure vanno esposte, affrontate e poi annientate. Spesso mi dicono “non rispondere agli haters”, “fregatene”… non lo farò mai, finché ho forza e voce, non li lascerò nella convinzione di aver ragione. Spesso mi dicono anche che il mio messaggio sia sbagliato perché “promuovo l’obesità “, questa cosa mi fa ridere, l’ obesità non è un prodotto che puoi vendere, io parlo di accettazione, senza di essa non potremmo mai migliorare, sicuramente devo migliorare la mia forma fisica, ma per molte persone finché non raggiungo il peso forma, dovrei essere una sorta di gobbo di Notre Dame, nascondermi… trovano quasi assurdo che io abbia una vita sociale perfetta, sia un leader nel mio lavoro e addirittura canto e ballo divertendomi…beh, sarò grasso, ma sono qui, vivo e vegeto, e mi godo appieno la vita perché ESISTO”

E fortunatamente esisti, caro Marione. Ecco il video ufficiale del brano: