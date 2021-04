WiFi Serie A Tim, la soluzione per vedere al meglio il calcio a casa

19 Aprile 2021

Per vivere al meglio le emozioni del calcio in streaming Tim mette a disposizione dei propri clienti il modem WiFi Serie A Tim. Grazie alla connettività e alle potenzialità di questo device si potrà vivere in casa la migliore esperienza per vedere eventi sportivi e intrattenimento. Il WiFi certificato dai tecnici del gruppo assicura infatti la copertura in tutta la casa e consente di studiare, lavorare e guardare il calcio in streaming.

L’offerta, che coniuga tecnologia e passione per lo sport, conferma inoltre la centralità di Tim, da oltre venti anni sponsor unico della Serie A, nel mondo del calcio, parte integrante della cultura e della tradizione del paese.

A supporto della comunicazione per il lancio del servizio è on air in tv uno spot con Amadeus, ideato da Luca Josi, responsabile Divisione Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di Tim, accompagnato dal claim “La Serie A è con TIM” sulle note inconfondibili di Mina.