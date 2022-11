La moda e il futuro del pianeta, se ne discute al Museo del Risparmio

28 Novembre 2022

È in programma domani 29 novembre alle ore 11 l’incontro organizzato dal Museo del Risparmio in collaborazione con CNA Federmoda “La moda e il futuro del pianeta”. Si parlare di economia circolare e di sostenibilità applicate alla moda, settore di cruciale importanza per il nostro paese.

Un evento che vede anche il coinvolgimento delle scuole, con circa 1400 ragazzi collegati oltre le presenze al museo, che potrà essere seguito anche online in cui interverranno due eccellenze della moda sostenibile, Progetto QUID e Orange Fiber, imprese innovative e di successo che potranno essere di grande stimolo per i giovani che si avvicinano al mondo della moda e che intendono farne una professione.

L’incontro sarà anche l’occasione di parlare della transizione verso una moda più sostenibile e inclusiva, e di presentare la capsule collection sostenibile che la giovane stilista, Simona Zizza, ha disegnato per MICA la mascotte del Museo del Risparmio.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria compilando il form dedicato all’evento.