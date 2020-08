CARTOLINE ACUSTICHE DA VENEZIA #23 AMBULANCE & TOURISTS IN THE WATER

9 Agosto 2020

A Venezia, verso la fine del lockdown, hanno ricominciato a transitare, nel grande canale della Giudecca, le imbarcazioni con turisti e guide turistiche che, grazie a potenti altoparlanti, raccontano a tutti (turisti e residenti/resistenti) le bellezze del Palazzo Ducale soffermandosi, spesso più a lungo, sulla descrizione della presunta residenza di Elton John di fronte a San Marco… come se non stesse succedendo nulla. Questo grottesco incrocio lagunare, fra passato, presente e pettegolezzo sembra quasi l’annuncio plastico di un nuovo futuro (aiuto!) costruito sul modello, evergreen, del torniamo come prima è stato solo un brutto sogno. Niente di più e niente di meno se non l’effetto globale della cosiddetta società liquida che… in quanto tale, ha un unico obiettivo: evaporare. La vera novità è che la retorica, tutta economica, del futuro migliore sembra aver ceduto il posto alla politica della nostalgia o meglio… del lifting. In attesa di un trepidante passato (si mormora che la prima grande nave da crociera ripasserà dal medesimo canale il 15 agosto) e delle prossime elezioni veneziane potete trovare tutte le cartoline acustiche pubblicate a questi link che vi allego…alla prossima! A.

https://www.instagram.com/acoustic_postcards_venice/

https://www.facebook.com/AcousticPostcardsVenice/

http://www.liberovici.com