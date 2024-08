Danilo Arena e il nuovo singolo “NASI ALL’INSUÌ”

16 Agosto 2024

L’ 11 agosto è uscito nelle radio e in tutti i digital store il nuovo singolo di Danilo Arena,

“NASI ALL’INSUÌ”. Un brano in cui l’attore e cantautore si interroga sulla società odierna, caratterizzata da

“nasi all’insuì” che vivono con l’ossessione di apparire.

“In ‘Nasi all’Insuì’ – racconta – ho voluto evidenziare uno spaccato della società che mostra, in realtà, una vita

che non vive, ma che è finta e costruita. Mi premeva far rivivere una musica vera, che attinge ai grandi maestri

del passato e in cui puoi immergerti nel suono autentico di una chitarra o di un Kazoo”

Dopo due album e ben sei singoli, l’artista decide di tornare in grande stile, con un pezzo che non lascia nulla

al caso, come si può notare anche dal video in uscita il 18 agosto su VEVO.

Danilo Arena, classe 1994, ha di recente registrato un sold out con il concerto “Danilo Dimmi di Più” al teatro

Nuovo Sipario Blu di Catania e si è fatto conoscere in ambito musicale grazie agli album “Parlarti di Me” e

“Lettere Mai Spedite”.

Come attore è ormai noto a tutti per le interpretazioni in serie come “Il Cacciatore”, “Vanina – Un Vicequestore a Catania” e nel film di Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino.

Di seguito il nuovo singolo ufficiale: