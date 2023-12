Gen Rosso In Concerto a Eboli: Per Un Natale Di Pace

11 Dicembre 2023

La Parrocchia di Santa Maria del Carmine in San Francesco di Eboli si prepara ad accogliere nei prossimi giorni un evento di eccezionale rilevanza artistica e culturale: il concerto del Gen Rosso, simbolo della musica cristiana come strumento di fratellanza.

Il 15 dicembre alle ore 19, la comunità della Parrocchia di Santa Maria del Carmine in San Francesco accoglierà un momento straordinario: il concerto del Gen Rosso. A distanza di ventitré anni, la band musicale, espressione artistica del movimento dei Focolari, ritorna ad esibirsi ad Eboli, grazie all’iniziativa della Parrocchia del centro storico e dell’Oratorio Anspi San Francesco.

Il concerto, intitolato “Eboli per un Natale di Pace,” rappresenta un evento di grande importanza. Il Gen Rosso, nato nel 1966 per volontà del Premio Unesco per l’Educazione alla Pace Chiara Lubich, diffonde da oltre 50 anni un messaggio di pace e fratellanza universale attraverso la sua musica, con oltre 2000 concerti e spettacoli e oltre 500 canzoni all’attivo.

L’evento, a ingresso gratuito, si prospetta come un momento partecipato e attesissimo, come testimoniano i numerosi messaggi di entusiasmo giunti alla Parrocchia dopo la diffusione dell’iniziativa sui canali social della comunità. Gli organizzatori sottolineano l’importanza della musica nella vita della comunità parrocchiale, definendola un elemento fondamentale che aiuta a vivere la preghiera e l’esperienza di cammino condiviso.

“Il concerto è stato fortemente voluto, perché la musica ha sempre svolto un ruolo cruciale nella nostra comunità parrocchiale, contribuendo alla vivencia della preghiera e dell’esperienza comunitaria”, affermano gli organizzatori. “Abbiamo scelto l’ingresso gratuito per garantire a tutti la possibilità di partecipare, indipendentemente dalle risorse economiche.”

Il concerto dei Gen Rosso è reso possibile grazie al contributo di coloro che hanno già sostenuto l’iniziativa e di chi vorrà farlo ancora. “Abbiamo ricevuto risposte positive da parte di cittadini, fedeli, iscritti all’Oratorio e imprenditori”, spiegano dalla Parrocchia. Dunque, le premesse per una serata indimenticabile sono tutte presenti.