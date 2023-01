Label da tenere d’occhio: Melting Pot Music

17 Gennaio 2023

Melting Pot Music è un’etichetta tedesca di Colonia, Germania, creata a Dj Olski.

Di questa realtà le informazioni in giro sono molto essenziali, ma parla per lei certamente la line up discografica.

Quello che colpisce di sicuro è il saper spaziare dal soul, al jazz, al rap, ai beats. Un universo sonoro dove generi classici si uniscono col mondo urban contemporaneo. Un vero meltin pot sonoro dove diversi stili e sonorità trovano casa.

Vi voglio presentare questa label underground (veramente underground) con alcune delle sue migliori uscite…

– Cliccate sulla copertina per ascoltare la canzone sul Bandcamp ufficiale –

Afroham – About You (feat. cocabona & GINGE): ultima uscita, un brano neo soul spaziale

Bokoya – Flip Flop Blaster: per gli amanti dei bassi pieni e delle linee di synth che premono, spesse e funkeggianti

Close Distance – Sentive: un beat strumentale leggero e rilassante, per le persone empatiche ed emotive

Summer Sons – Three Sixty (feat. C.Tappin): per gli amanti del rap 90s dal sapore jazz e slow

LESKY – Oyster (feat. FloFilz, Phlocalyst & Sakura Murakami): beat imbevuto tantissimo di soul e echi jazz

Koralle & Kuranes – Cobalto: lofi beat nato e ispirato dalla cultura romagnola della piadina e da un lavoro certosino sui campioni

The Silhouettes Project with Kofi Stone & Joe Beard – Like We Used To (prod. by Purple Cloud & Joe Beard): un brano hip hop dallo stile golden age che rientra nel progetto più ampio “The Silhouettes”, il quale funge da spot per le nuove penne delle scena rap/jazz UK. Una community di artisti emergenti, uniti.

KeepVibesNear – SRS: avete mai ascoltato un cantante soul che rappa e mantiene allo stesso tempo queste due vibes? KVN ci riesce ed è unico a suo modo.

Melting Pot ha anche un bella playlist aggiornata dove mette le sue novità e ascolti esterni che si amalgamano bene col suo gusto