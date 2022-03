L’estrema bellezza di Svuotatasche di Bresh

8 Marzo 2022

Sarebbe facile dire che Oro Blu di Bresh, rapper ligure affine a Tedua e Vaz Tè, sia un album a metà fra pop e ricerca, facendo una semplice analisi tecnica. Il disco uscito lo scorso venerdì è questo, ma tra tutte le canzoni colpisce particolarmente Svuotatasche e perciò bisogna parlarne.

La produzione di Shune si sposa bene con le liriche di Bresh che qui mette in campo la sua bravura e la maturazione artistica, un liricismo a dirla tutta già evidenziato da uno dei primi singoli, Bar dei Miei (2017).

La poetica di Bresh in Svuotatasche rappresenta lo stile de le “piccole cose” di Pascoliniana memoria, ovvero dare un senso maggiore e più profondo ad elementi e momenti della quotidianità, a cui la media delle persone solitamente da poco valore.

Lo Svuotatasche è un oggetto che sta sul mobile accanto alle porte d’entrata di molte case, e serve per svuotarsi di chiavi, spicci, foglietti, biglietti vari etc. Esso visto da un altro punto di vista racconta come cambiano i giorni, di volta in volta, e racconta di noi e delle abitudini meglio di tanto altro, meglio forse pure di noi stessi. Anticipa, magari, aspetti su cui porremo attenzione in futuro. Guardandolo al passato, diventa una piccola scatola dei ricordi, e qui l’artista ligure cita molti elementi della sua esistenza, raffigurando un quadro musicale che sa sia di amarcord che di fiducia al futuro, come a dire “sono arrivato fino a qui formato da queste cose, ne faccio tesoro e proseguo, riempiendo di nuovi oggetti e store la mia vita”.

Il concetto di “cose” è generico ma esplicativo del senso profondo dello “svuotatasche”; un riassunto di frammenti differenti ma che assieme stanno tutti bene, perché sono personali, intimi, importanti a definire l’identità.

La canzone dimostra quanto la “wave trap del 2016” sia sempre stata di più dei cliché con cui tanti l’hanno identificata, perché ha attirato attorno a sé artisti variegati che hanno dato slancio ad altri sound, cambiandoli, come il pop o – nel caso di Bresh – un cantautorato moderno che si ibrida col sound contemporaneo.

Una canzone da ascoltare molto, facendo propria ogni frase, e da unire al resto di Oro Blu.