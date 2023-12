Mirco Nese: Immortali e il nuovo album in arrivo

1 Dicembre 2023

Il 3 novembre è uscito su tutte le piattaforme digitali “Immortali”, nuovo singolo dell’artista musicale campano Mirco Nese. 36 anni, originario di Battipaglia, Nese a soli 8 anni stimolato dalla sorella cantante per passione, sviluppa un interesse per la ritmica e l’intonazione. Per anni continua coltivare questa passione, presso una scuola di musica. Questa passione esplode con il testo redatto è scritto a Trieste. ll primo pezzo prodotto con lvan Russo “Storie infinite” gli permette di presentarsi al grande pubblico del web, come un’artista emergente che ha tanta voglia di stupire. Omai da anni coltiva la sua passione per la scrittura e per il canto. Tra i suoi awards: Vincitore del”Evoli Festival, Fasi Finali premio “Mia Martini, Partecipazione”Casa Sanremo”

Immortali: il nuovo singolo

La canzone sembra esprimere sentimenti profondi e riflessioni sulla bellezza dei momenti trascorsi insieme in luoghi come Parigi e Napoli. I versi sembrano parlare di esperienze condivise, ricordi e connessioni emotive che resistono nel tempo. L’uso delle parole “Immortali” suggerisce una duratura risonanza emotiva, mentre i riferimenti ai tramonti e agli occhi lucidi aggiungono una dimensione emotiva alla narrazione. Complessivamente, sembra una canzone che esplora la memoria e le emozioni legate a luoghi e persone speciali. Il singolo ha ottenuto finora un discreto successo sul mercato nazionale ed è molto condiviso sui social come Instagram e TikTok.

Progetti futuri: In uscita Il nuovo Album

In uscita altri singoli come “NU RICORD” che sarà caratterizzato da un ritornello napoletano e “ODIO” brano dance pop. L’album in uscita a stretto giro. Non ci resta che attendere, ascoltare Immortali e altri singoli passati di successo come Luna Rossa e Tra Sesso E Amore