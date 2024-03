Rosanna Fratello: Se T’Amo T’Amo Remix è fuori

19 Marzo 2024

Rosanna Fratello torna in musica con un nuovo remix. Se nel 2021 ha conquistato tutti con Sono Una Donna Non Sono Una Santa in chiave dance presentato in Rai nella trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone, quest’anno tocca a Se t’amo t’amo, uscito in origine nel 1982 e scritto, tra gli altri, da Cristiano Malgioglio. La cantante è divenuta famosa a partire dalla fine degli anni Sessanta e ha all’attivo ben sette partecipazioni a Sanremo. Brani importanti entrano a far parte dell’intera discografia della Fratello. Come già detto in precedenza, Sono una donna non sono una santa del 1971 ne è una valida testimonianza.

Di recente il brano Se T’Amo T’Amo è divenuto virale, complice la partecipazione della stessa artista all’ultima edizione del Grande Fratello e la collaborazione dell’inquilino Stefano Miele, che in veste di concorrente ha garantito il successo del brano canticchiandolo e rispolverando una hit del passato.

Appena fuori dalla casa più televisiva d’Italia, è stato proprio il conduttore Alfonso Signorini a invitarla a esibirsi in una performance di Se t’amo t’amo con tanto di balletti e ovazioni del pubblico.

Oggi la Fratello ha deciso di rilasciarne una versione remix decisamente orecchiabile e ballabile, ma a quanto pare ci aspetta un ritorno in musica completo di Rosanna Fratello, che rilascerà anche altri brani nei mesi a venire

Qui potete ascoltare il nuovo singolo: