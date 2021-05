Si rialza il sipario al Teatro Due di Parma

17 Maggio 2021

Dopo mesi di fermo forzato a causa della pandemia, che non hanno visto però venir meno il desiderio di esserci, di fare cultura, anche con mezzi digitali e nuove sperimentazioni, torna ad alzarsi il sipario del Teatro Due di Parma con un programma che, da giugno a settembre, animerà le serate dell’arena Shakespeare, agorà all’aperto della città e luogo di ritrovo delle anime plurali di scena.

Teatro di prosa, musica, danza accompagneranno infatti gli spettatori in questa ripartenza, che sarà anche riavvicinamento fisico, a distanza di molti mesi, da uno spazio centrale per la vita culturale della comunità. Una ripartenza che vuole essere anche un preciso segnale “politico” per il pubblico: il prezzo dei biglietti infatti è fissato a 15 euro. Una scelta, in un momento comunque di grande difficoltà per le scene, che rispecchia un’idea precisa di ciò che la cultura deve essere: aperta, plurale, accessibile, una cura alla solitudine sociale e spirituale di questi mesi di pandemia. Il teatro che non è luogo chiuso e isolato, culturalmente elitario, nella società, ma che riflette i problemi e bisogni di coloro che in questo anno e mezzo hanno perso o ridotto il loro lavoro, si sono trovati in situazioni di difficoltà e disagio.

Si riparte da qui dunque, con un programma fatto di grandi ospiti come Vinicio Capossela, con il suo Bestiario d’amore (10 e 11 giugno) e produzioni di successo come Pupo di zucchero, della regista palermitana Emma Dante liberamente ispirato da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile (12 luglio). Ma anche LaFil – La Filarmonica di Milano, con un concerto di musiche di Beethoven e Mendelssohn (13 luglio), la Pockemon crew, una delle compagnie hip hop più importanti al mondo che con Ciak, si gira! Renderà omaggio al cinema di Hollywood degli anni Trenta/Quaranta (7 luglio). Non manca la danza, con la compagnia Arterballetto e gli incontri di approfondimento culturale, con il ciclo d’incontri ideato e coordinato da Oberdan Forlenza “Una società migliore dopo la pandemia”. E ancora la collaborazione, ormai storica, con La Toscanini, che regalerà concerti spettacolo dedicati al corno e alle percussioni, e le interpretazioni di Shakesperare – Racconti di una notte d’estate – realizzate dall’Ensemble Stabile del Teatro Due.

Si riparte quindi, con la voglia di dare ossigeno alla città, di ricucire le relazioni, di provare a raccontare a immaginare, attraverso il rito laico del teatro, scene e scenari di domani.

Programma

8 giugno 2021

UNA SOCIETÀ MIGLIORE DOPO LA PANDEMIA

Elena Cattaneo, Docente dell’Università Statale di Milano e Senatrice a vita dialoga con Oberdan Forlenza, Presidente di Fondazione Teatro Due e Paolo Andrei, Rettore Università di Parma

10 e 11 giugno 2021

Vinicio Capossela, BESTIARIO D’AMORE, con Vincenzo Vasi

16 giugno 2021

UNA SOCIETÀ MIGLIORE DOPO LA PANDEMIA

Incontro con Salvatore Settis, Accademico dei Lincei, Introduce Oberdan Forlenza, Presidente di Fondazione Teatro Due

17 giugno 2021

Salut Salon

THE MAGIC OF DREAMS, Rahel Rilling violino e voce, Iris Siegfried violino e voce, Olga Shkrygunova pianoforte e voce, Heike Schuch violoncello e voce

19 giugno 2021

Aterballetto DREAMERS #1

SECUS coreografia Ohad Naharin, per sedici danzatori, O coreografia Philippe Kratz, Per due danzatori, BLISS coreografia Johan Inger, per sedici danzatori

22 giugno 2021

UNA SOCIETÀ MIGLIORE DOPO LA PANDEMIA

Incontro con Franco Frattini, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, Introduce Oberdan Forlenza, Presidente di Fondazione Teatro Due

1 luglio 2021

UNA SOCIETÀ MIGLIORE DOPO LA PANDEMIA

Incontro con Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Introduce Oberdan Forlenza, Presidente di Fondazione Teatro Due

7 luglio 2021

Pockemon Crew, CIAK, SI GIRA!, Con Karim Felouki, Lebigre Etienne, Kevin Hsissou, Karim Beddaoudia, Lebigre Jules, Hyacinthe Valérie, Kevin Berriche, Lebigre Antoine, Coreografia Riyad Fghani

12 luglio 2021

PUPO DI ZUCCHERO, liberamente ispirato a “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile con Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout, Sandro Maria Campagna, Martina Caracappa, Federica Greco, Giuseppe Lino, Carmine Maringola, Valter Sarzi Sartori, Maria Sgro, Stephanie Taillandier, Nancy Trabona, Testo e regia di Emma Dante

13 luglio 2021

LaFIL – Filarmonica di Milano, concerto, Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 6 in fa maggiore, op. 68 Pastorale, Felix Mendelssohn – Bartoldy, Das Mächen von der schönen Melusine, Direttore Marco Seco

1 e 2 settembre 2021

16 e 17 settembre 2021

LA RETE DEL MITO, Edipo: la colpa – Elena: la bellezza – Oreste: il processo – Alcesti: la vita, a cura di e con Maurizio Bettini, con Ensemble Stabile Attori Teatro Due

14 settembre

LA GILDA, un progetto di Laura Marinoni e Alessandro Nidi da “La Gilda del Mac Mahon” di Giovanni Testori adattamento e cura registica Laura Marinoni con Laura Marinoni e Alessandro Nidi pianoforte

dal 24 al 28 maggio 2021

Ex Chiostro di San Cristoforo

In collaborazione con Fondazione Pizzarotti

RACCONTI DI UNA NOTTE D’ESTATE con Ensemble Attori Teatro Due

15 giugno 2021

La Toscanini / Fondazione Teatro Due

L’ARCIPELAGO DEI SUONI

GRAN FINALE: L’ORCHESTRA con Orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini e Ensemble Attori Fondazione Teatro Due a cura di Francesco Bianchi