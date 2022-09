Giorgia, svegliati!

6 Settembre 2022

Ma quanto fa ridere la Meloni?

Pur di emergere e dimostrare quanto sono incoerenti le sinistre, soprattutto il PD, la Sor(al)ella d’Italia non si limita mai. E, alle parole di Letta, che dice quanto sia brutta questa legge elettorale lei risponde seraficamente che Fratelli d’Italia non ha votato questa legge, all’epoca. Ed è vero. Però fu votata da Forza Italia e Lega Nord, nonché altri gruppuscoli di destra o centro destra, che oggi sono alleati della Sor(al)ella. Che coerenza, eh? Quando fa comodo ci si unisce per prendere voti, poi però si sputa sulle cose che hanno fatto gli alleati. Molto da corte borgiana, dove tutti odiavano tutti e si avvelenavano reciprocamente.

Queste ammirevoli alleanze, dove ogni cosa è in funzione del voto e poi il giorno dopo possono dissolversi, o cambiare, o trasformarsi in qualcosa d’altro, sia a destra che a “sinistra” che al “centro”, sono ciò che disorienta sempre più l’elettore perché oggi meno che mai l’elettore è disposto a sopportare l’ennesima presa in giro. Perché è esattamente ciò che avviene. Se tu ti allei con Forza Italia e colla Lega significa che ne abbracci tutto, cioè che ti si confanno e che tu ti confai ad essi. E quindi anche il Rosatellum, allora votato dai tuoi alleati ti va bene. Ma siccome devi fare demagogia addossi la colpa del Rosatellum tutta al PD. E questo, insieme a varie altre cose, indica come la Meloni sia un candidato impresentabile. I due alleati tacciono, perché sanno che lei è più forte, almeno così appare. Poi bisognerà vedere, perché una cosa sono i sondaggi, un’altra sono i risultati elettorali. E, infatti, mentre lei ogni tanto lancia frecciatine anche agli alleati, da parte di Salvini e Berlusconi non sembra esserci alcuna ostilità ufficiale. Salvini sa bene, o più probabilmente glielo avranno detto, che se dicesse qualcosa di sbagliato sulla Meloni ne uscirebbe colle ossa rotte regalandole altri elettori oltre a tutti quelli che le ha già regalato.

Ma perché La Sor(al)ella d’Italia piace così tanto (di certo non a me)? Forse perché è sempre stata all’opposizione e, nonostante abbia ampiamente dimostrato le sue facoltà opponendosi, non ha mai direttamente costruito niente, non governando. In compenso, opponendosi, ha distrutto. E ha distrutto cose che avrebbero cambiato la vita dei cittadini solo in meglio senza costare nulla, perché appoggiare il decreto Zan, solo per fare un esempio, nulla avrebbe tolto ai cristiani come lei, non appoggiando l’adozione del figliastro nulla avrebbe tolto ai cittadini, anzi avrebbe reso felici molti ragazzi e ragazze che invece si trovano obbligati in situazioni nuove e “protettive” mentre magari stavano benissimo prima in quella famiglia omosessuale, dov’è venuto a mancare un genitore e dove avevano trascorso l’infanzia ed erano felici e anche più protetti.

L’abilità di Giorgia Meloni sembra più quella di disfare, un po’ come Carabosse (anche nota come Malefica, nella versione disneyana), che sentendosi emarginata deve compiere la sua maledizione. Assai poco cristiano, se vogliamo, se dovessimo seguire la Buona Novella, per una che si professa donna, italiana, madre e cristiana. Che cosa le importa, alla fine dei figliastri degli altri, di altre famiglie diverse dalla sua? No, lei deve opporsi perché sennò che opposizione è?

Ma poi tutte le polemiche sulla Fiamma… e toglila, è un orpello di ottant’anni fa, un simbolo di come ci si brucia colle fiamme policrome essendo fascisti, anche postfascisti, fascistoidi, pseudofascisti e anche psicofascisti, i quali sono la maggior parte dei Fratelli d’Italia e affini. Te l’ha chiesto una come la Segre, non le puoi rispondere che sei affezionata alla fiamma perché ti ricorda il focolare domestico, l’antico Fronte della Gioventù dove militasti.

Vuoi veramente essere moderna? Usa la fiamma per fare un falò di tutte queste vanità e cianfrusaglie psicofasciste. Una bella vampa di San Giuseppe. O forse, visto l’elettorato d’età avanzata che hai, preferisci coltivare le antiche nostalgie, usando la tecnica di Berlusconi che incantava le vecchiette dando loro la tv spazzatura e le faceva sentire meno sole a casa. Melo’, guarda che governare è una cosa difficile, soprattutto un paese come l’Italia che è inchiavardato cogli Stati Uniti. E proprio per questo le tue simpatie trumpiste non saranno molto ben viste oltremare. Il passato è difficile da cancellare, ce le ricordiamo tutti le tue simpatie. Per molti queste simpatie sono antipatie: dai, impresentabili come Marine Le Pen, Orbán, e tutta quella schiera di psicofascisti europei, dai! Chi te la toglie la tua famiglia cristiana e tricolore? Nessuno. Nessuno vuole toglierti la tua devozione ma tu vuoi togliere agli altri la vita, perché non tutti – anzi quasi nessuno – desiderano il tipo si vita che tu vorresti far condurre agli italiani perché tu sei donna, madre, cristiana e italiana. Sei una caricatura, non te l’ha mai detto nessuno? Soprattutto quando urli dai palchi e il demone dell’oratoria t’invade. Ma dove l’hai imparata questa pessima recitazione?

Un film inglese del 1966, Georgy girl, tradotto in italiano con Georgy, svegliati!, aveva una sigla che fu cantata in traduzione da Sergio Leonardi, Giorgia, svegliati che fa un po’ così Giorgia, svegliati Sai che al giorno d’oggi non si può Non si può sognare sempre Come vuoi fare tu…

Riascoltala un po’. Ti ci ritrovi? Ecco, riflettici.