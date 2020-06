“Meglio legale”, a Montecitorio una manifestazione per legalizzare la cannabis

24 Giugno 2020

Legalizzare la cannabis in Italia non sarebbe solo uno scacco matto alle narcomafie, ma potrebbe rilanciare l’economia creando centinaia di migliaia di posti di lavoro. Da mesi, verso questa direzioni, si muove “Meglio Legale”, la campagna di iniziativa pubblica per la legalizzazione della cannabis e la decriminalizzazione dell’uso delle altre sostanze. Un progetto che coinvolge parlamentari e medici, imprenditori e avvocati, giornalisti, associazioni e cittadini: tutti chiamati a manifestare il prossimo 25 giugno per aprire un dibattito serio e responsabile sul tema.

L’appuntamento è per giovedì alle 10 ai piedi di Palazzo Montecitorio dove i manifestanti esporranno le loro idee cercando di porre l’accento sui tanti aspetti positivi che comporterebbe la legalizzazione della cannabis. E già da qualche mese, con la campagna di disobbedienza civile #IoColtivo – che ha raccolto oltre 2.000 adesioni (tra questi anche 16 parlamentari) – si sta cercando di aprire un dibattito politico sula legalizzazione, al di fuori delle logiche oppositive che sino ad oggi lo hanno, per così dire, viziato.

Negli scorsi giorni, cento parlamentari hanno firmato una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio per riportare l’attenzione sul tema. Nella lettera si fa riferimento a uno studio portato avanti dall’Università “La Sapienza” secondo cui la legalizzazione porterebbe nelle casse dello Stato un gettito fiscale di ben 10 miliardi di euro. In soli otto anni, inoltre, si potrebbe arrivare a generare più di 40 miliardi.

E in piazza ci saranno diverse associazioni che, già da diversi anni, hanno sposato la causa: Meglio Legale, Associazione Luca Coscioni, Radicali italiani, le riviste Dolce Vita, BeLeaf, Soft secrets e la web tv The Weeders. E ancora, le associazioni: A Raccolta,Cannabis For future, A Buon diritto, Antigone, Forum droghe, Cannabis cura Sicilia, Freeweed, Cild, Volt, Nonna Canapa,Più Europa Rimini, Più Europa Torino, Sativa Antipro, Cannabis social club Bolzano, Canapa Caffé, Più Europa Rivoli, Radicali Cuneo.

«Questa manifestazione ha già ottenuto un importantissimo risultato, quello di metter insieme un fronte antiproibizionista ampio, che va dai parlamentari di cinque partiti diversi, agli imprenditori e ai cittadini, che credono che la legalizzazione possa essere un’occasione di rilancio del nostro paese» ha detto Antonella Solfo, coordinatrice di Meglio Legale.

Contestualmente, Matteo Gracis – esperto del settore che ha costruito la sua carriera sullo studio e la divulgazione dell’uso della canapa a 360° – ha approfondito il tema in una panoramica ampia e completa nel suo libro “Canapa: una storia incredibile”, edito da Chinaski, giunto alla sesta ristampa in un anno, confermandosi un successo editoriale con quasi 10.000 copie vendute che sottolineano il fortissimo interesse attuale verso questo tema.

Gracis, direttore di Dolce Vita, nel suo scritto cerca di raccontare come nel corso dei secoli stia cambiando la percezione della canapa: da pianta miracolosa a sostanza demonizzata. Gracis si sofferma sul ruolo fondamentale della canapa nello sviluppo culturale mondiale: basti pensare a come la carta e la stampa siano strettamente legate a questa pianta: la stampa della Bibbia di Gutenberg fu realizzata in carta di canapa, così come, su carta di canapa vennero vergate le bozze della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti. Nel suo libro e nel suo lavoro Gracis percorre la storia della pianta e parallelamente quella della nostra cultura, guardando verso le opportunità per il futuro ma sempre con uno sguardo rivolto al passato e al ruolo fondamentale di questa pianta speciale.