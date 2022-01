La strategia della bianca e il romanzo dei numeri

26 Gennaio 2022

Il primo segnale da leggere sono quelle schede bianche che da lunedì parlano di un quadro in continua mutazione. Perché la strategia della bianca serviva a misurare quanto fosse nutrito il fronte di coloro che sarebbero stati disposti ad eleggere il prossimo inquilino del Quirinale a larga maggioranza. E le schede sarebbero rimaste bianche fino a quando all’interno di quel fronte non si fosse individuato un nome su cui convergere. Il problema è che questo fronte si sta progressivamente riducendo di votazione in votazione. Se lunedì le bianche sono state 672, ieri sono scese a 527, e con un quorum fissato per i primi tre scrutini a 673 voti questo dato significa che la possibilità di una convergenza, e quindi un fronte elettorale ampio, sta progressivamente logorandosi.

Ieri Salvini ha annunciato la terna che aveva promesso, facendo i nomi di Nordio, Moratti e Pera. La vera carta da giocare per il centro-destra è però quello dell’attuale Presidente del Senato, rispetto a cui Salvini stesso stamani ha detto che in quanto seconda carica dello Stato non ha bisogno di essere candidata. E salgono i timori che da domani, quando il quorum scenderà a 505 voti, Salvini voglia tentare il blitz sulla Casellati, andando a raccogliere consensi anche nei 5S, almeno in quella parte dei 5S che fanno riferimento a Conte, perché la parte fedele a Di Maio è impraticabile in questo senso. E per misurarsi sulla Casellati il centro-destra potrebbe mandare avanti alla quarta votazione Nordio, verificando prima su di lui cosa può uscire dal segreto dell’urna.

Di fronte al pericolo di un blitz leghista Letta invita Salvini e Conte a chiudersi in una stanza in conclave per cercare un nome condiviso, con questa proposta respinge al mittente la terna Nordio-Moratti-Pera e avverte Conte che se i 5S voteranno la Casellati viene già tutto il castello dell’alleanza con i dem e nello stesso tempo mette in guardia Salvini dalla mima innestata nell’attuale maggioranza. Il premier Draghi per ora sta fermo, il quadro si muove troppo velocemente, e probabilmente si è reso conto che il suo attivismo di lunedì non deve essere stato gradito ai vertici politici. Nel frattempo però continua a tentare di cucire anche lui una maggioranza che da domani dovrebbe essere più facile trovare, ma al quarto o al quinto scrutinio massimo. La domanda che resta nella testa però è perché tutti questi protagonisti non si siano mossi prima, con qualche giorno di anticipo, per avere già un Presidente oggi ed evitarci questo lungo romanzo anche domani.