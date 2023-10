Attenti al premierato della Meloni!

30 Ottobre 2023

Il Corriere della Sera anticipa le proposte delle riforme costituzionali previste dal governo Meloni, per garantire la stabilità al paese, definite anche “Norme antiribaltone”.

Ecco il primo degli articoli che verranno modificati, scusate se la citazione è un po’ lunga: “L’articolo 92 della Costituzione viene sostituito da una nuova formulazione: “Il governo della Repubblica è composto dal presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste collegati al presidente del Consiglio dei ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere. Il presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura”.

Non è chiara come avvenga l’elezione del premier (un turno, due turni, eccetera), quello che invece è chiarissimo è il ritorno del premio di maggioranza – il 55% – presente anche nel testo di riforma costituzionale che venne presentato da Renzi e poi, per suo volere, fu sottoposto a una consultazione referendaria che si rivelò disastrosa (e Renzi dovette lasciare il PD). Tra l’altro, il testo non chiarisce sufficientemente come verrà attribuito il premio di maggioranza, che nella riforma voluta da Renzi sarebbe stato collegato alla coalizioni di partiti che avesse raggiunto almeno il 40%.

Nel testo proposto dalla Meloni, invece, il premio è attribuito “ai candidati e alle liste collegati al presidente del Consiglio dei ministri” senza nessun’altra condizione, se non quella di essere “collegati” (ma che vuol dire?) al Presidente del Consiglio. Per capire che cosa significa questa norma, bisogna fare qualche esempio: ammettiamo che il presidente venga eletto al primo turno con una maggioranza relativa, ad esempio il 40%, e che i partiti a lui (lei, in questo caso) “collegati” abbiano preso il 35%. In questo caso, otterrebbero un premio di maggioranza del 20%. Senza nessun’altra precondizione se non quella del “collegamento”. Si potranno quindi presentare anche mini-liste di partitini “collegati” (Renzi ha già fatto sapere che la proposta gli piace, non a caso) che potranno portarsi a casa qualche deputato anche se hanno preso l’1%, grazie al premio di maggioranza.

Dopo di che, la proposta di riforma costituzionale continua con BUFFE NORME anti-ribaltone: “Se il governo del premier eletto non ottiene la fiducia del Parlamento dopo il voto, il capo dello Stato deve procedere allo scioglimento delle Camere”. Come può non ottenere la fiducia il governo se, solo per il fatto di essere “collegati” al premier, partiti e partitini si sono presi il 55% del Parlamento?

Ma poi, anche se il premier non dovesse ottenere la fiducia (il che non è un’ipotesi realistica, perché ha il 55% del parlamento), ecco che solo il premier può essere incaricato di formare un nuovo governo: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al governo presieduto dal presidente eletto, il presidente della Repubblica rinnova l’incarico al presidente eletto di formare il governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”.

Norme pleonastiche, quest’ultime, perché un parlamento a maggioranza bulgara, come si usava dire una volta, non sfiducerà il premier (che comunque verrebbe incaricato di formare il nuovo governo).

Or dunque, si spera che i partiti che non sono al governo salgano sull’Aventino e facciamo tutto il possibile per fermare questa porcata. Sarebbe, tra l’altro, non solo la fine della democrazia, ma anche la fine dei partiti che non sono “collegati” al premier, che in questo specifico caso, è una madre, cristiana, si chiama Giorgia, eccetera, e ha lasciato il compagno su Facebook dopo una brutta storia in cui lui faceva esplicite battute sessuali alle colleghe, toccandosi anche le parti intime in modo a dir poco maleducato.

Francamente, al di là delle ambizioni personali della signora Meloni, che aspira a governare fino alla sua dipartita terrena (un governo bulgaro con il 55% dei parlamentari può approvare qualsiasi legge, compreso il fatto che il premier possa fare dieci mandati di seguito), le auguro invece di non attentare alle radici democratiche del nostro paese, conquistate dopo vent’anni di premier unico (e un cambio di alleanze politiche durante una guerra mondiale).

L’Italia è in Europa, e gli europei si ricordano la nostra storia, sanno che abbiamo inventato il fascismo e dato una mano a Hitler nella seconda guerra mondiale. Nessuno, in Europa, desidera un premierato a vita della signora Meloni, che sostiene di non voler mescolare la sua vita privata a quella pubblica, ma, lo ripeto, ha lasciato il suo compagno su Facebook.

Un po’ più di dignità, suvvia, non le farebbe male. I panni sporchi si lavano in casa, e la Costituzione uscita dal fascismo non la si cancella con tre articoli scritti con i piedi.