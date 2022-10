Cosa pensa – e perché ha vinto – la Meloni

3 Ottobre 2022

Dopo la vittoria della Meloni, e dopo tre giorni di stordimento, ho fatto una cosa che non avrei mai fatto prima: mi sono messo ad ascoltare su Audible la sua autobiografia “ Io sono Giorgia “ . E mi ha stupito capire la sua ideologia: si rifà da una parte a Tolkien, dall’altra a Scruton e Remi Brague; il suo modello è il

Papa Giovanni Paolo II, adora il discorso di Ratisbona di Ratzinger … Ha una visione essenzialistica e astoricistica del mondo . Ne emerge una persona che legge molto, sa scrivere, (a differenza di altri politici, non dubito che il suo libro se lo sia scritto lei), crede in quello che fa, si ritiene proveniente da una minoranza, quindi si sente dalla parte giusta [ma credo che questo sia tipico dei missini (…)], crede in un europeismo delle “patrie” ( vi ricordate il vecchio motto missino “ Europa, nazione, socializzazione”?) non chiama l’italia “Paese” ma “Nazione”, è antiabortista, e crede negli angeli custodi (sic) . Mi fa simpatia e anche tenerezza; incarna un’istanza di riscatto sociale ed esistenziale; capisco perché molti vi si riconoscano . Dopo di che, ha una visione del tutto fantastica e “immaginaria” della sinistra , sul modello del “

mondo del male”, del “nulla che avanza “ de La storia infinita (non a caso il suo festival si chiama come il ragazzo Atreiu) dello sradicamento, dell’utopia irrealistica . Per lei la “ sinistra “ vuol “sradicare”. Mi sembra una giovane lettrice di Heidegger…

La cosa che mi ha colpito che considera come suo manifesto di destra la poesia dell’ultimo Pasolini, recentemente rilanciato da Giovanni Lindo Ferretti: “Combatti, Conserva, Prega”.

È una persona seria,disposta a studiare, di destra. (Non è razzista nè antisemita.) Lo dichiara e rivendica. La gente la ama e la amerà, perché vi si riconosce . Questo non ha capito chi non l’ha votata. Tra i quali io stesso.

La sinistra dovrà fare un bagno di umiltà e di identità (adornianamente dialettica) se vorrà riprendersi . Non prima di qualche anno di sana opposizione. Io la rispetto come persona, ma, per l’essenziale, la penso in maniera totalmente differente da lei. Tolkien mi annoia terribilmente…