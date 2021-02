Dopo Caporetto di nuovo sul Piave

2 Febbraio 2021

Potrò anche sbagliarmi, non sono un giornalista, non sono uno storico, sono solo lettore della realtà quotidiana, ma mi sembra che in questo momento, alle 21 35 del 2 Febbraio 2021, sia finita la prima Repubblica. Si, ho detto bene, la prima Repubblica. Al di là di tutte le sciocchezze che avete letto sui giornali da trent’anni a questa parte. Oggi e qui, un’ intera classe politica, e u intero popolo, si è dovuto arrendere alla Storia. Di nuovo.

L’incapacità di far fronte alle nostre responsabilità, rendendoci partecipi nostro malgrado della risposta a un un evento epocale come una calamità che ci è piombata tra capo e collo, non era certo prevedibile. Si tratta di una guerra, anzi una sconfitta, anzi una disfatta. Di fronte a un conflitto non dichiarato, da un nemico anonimo: una pandemia. Questo avrebbe fatto cadere ben altri governi più forti.

Ma certo i nostri fuscelli agitati al vento delle passioni personali non erano minimamente in grado di reggere la potenza sconquassante di un simile turbine. È finita. Ora ci serve soltanto l’unità nazionale, come dopo Caporetto. Dobbiamo reggere, tutti con Draghi.

Di nuovo sul Piave. Destino eterno della Patria.