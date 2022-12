Dopo la democrazia: tutte le presentazioni del nuovo libro di Tondelli e Falci

4 Dicembre 2022

Il direttore de Gli Stati Generali ha scritto un libro, con il collega Giuseppe Alberto Falci. Si intitola “Dopo la democrazia. Tra populismo e tecnocrazia: un decennio vissuto pericolosamente”, ed è pubblicato da Zolfo Editore.

In questa pagina raccogliamo la lista delle presentazioni che saranno via via fissate e le recensioni che usciranno.

Milano, 4 dicembre, ore 18.30. Lancio, drink e firma copie, presso Rob de Matt, via Annibale Butti 18. Saranno presenti gli autori e l’editore.

Milano, 12 dicembre, ore 16.00. Presentazione presso l’Università Bicocca, aula U7-08. Stefano Ceccanti, Giorgia Serughetti e Giorgio Vittadini, moderati da Federico Gilardi, dalogano con Jacopo Tondelli.

Milano, 15 dicembre, ore 19.30. Presentazione presso Libreria del Convegno, via Lomellina, 35 Milano. Pierfrancesco Maran dialoga con Jacopo Tondelli.

Roma, 20 dicembre, ore 16.00, presso la Camera dei Deputati. Lia Quartapelle (Pd) e Giorgio Mulè (FI) dialogano con gli autori.

Potete acquistare il libro nella vostra libreria di fiducia, sul sito della casa editrice, o sulle principali piattaforme online, come Amazon.