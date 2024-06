Giorgia Meloni è una stronza (lo dice lei…)

1 Giugno 2024

Scrivo questo breve articoletto con un unico obiettivo: sapere se il Presidente del Consiglio italiano mi denuncerà per il reato di ingiuria, diffamazione o calunnia dopo aver scritto, su un giornale online, che la Meloni è una stronza, limitandomi semplicemente a citare quello che ormai va proclamando in giro per l’Italia: “Sono quella stronza della Meloni!”.

Sappiamo che la Meloni sta citando a sua volta il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha usato quella parola (stronza, lo ripeto), per riferirsi a lei durante una manifestazione a Roma. Trovo Vincenzo De Luca assolutamente riprovevole per avere usato contro una donna un simile epiteto, ma la signora lo ha gradito molto, a quanto pare, al punto di averlo già detto due volte: “Sono quella stronza della Meloni!”, la prima a De Luca stesso, la seconda oggi, in Piazza del Popolo, in un comizio, davanti ai suoi futuri elettori.

Ecco, se il nostro Presidente del Consiglio si riferisce a se stessa usando la parola “stronza”, come potranno tutti quelli che a loro volta diranno: “La Meloni è una stronza”, venire denunciati per ingiuria, diffamazione o calunnia? E’ lei che ha usato questa parola riferita a se stessa, e noi ci stiamo semplicemente limitando a ripeterlo: “La Meloni è una stronza”, come peraltro già affermato due volte (lo ripeto ancora) dalla Meloni stessa.

Ordunque, attendo notizie dal governo italiano: siamo autorizzati a usare questo termine (stronza) a proposito del nostro Presidente del Consiglio? Che non capisce la gravità di usare il turpiloquio a proposito di se stessa, la seconda più alta carica dello stato italiano? Personalmente, trovo gravissimo che la Meloni dica parolacce durante un comizio, per di più rivolte a se stessa, con l’obiettivo di rimarcare (credo) che non ha paura di niente e nessuno, e ride in faccia a chi la insulta.

Purtroppo non è questo il comportamento che ci si aspetta da chi dovrebbe rappresentare il popolo italiano. Anzi, ritengo che si tratti di un’azione gravissima – la scelta della Meloni di definirsi “una stronza” – che potrebbe aprire una stagione di beceri insulti (sdoganati dal Presidente del Consiglio) tra le forze politiche.

Per favore, basta così. Per fare il Presidente del Consiglio ci vuole ben altro standing di quello che sta dimostrando da Giorgia Meloni.