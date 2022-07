L’improbabile politica impressionista del PD

27 Luglio 2022

Enrico Letta dice di volere un PD che richiami i colori di Van Gogh! Bene, meglio rifarsi a un artista coi fiocchi che ripercorrere in maniera insopportabilmente flaccida un passato prossimo da mettere da parte una volta per tutte. Il dubbio sorge sulla conoscenza che l’irrealizzabile “compagno segretario” del più sostanzioso partito della sinistra italiana ha dello straordinario pittore olandese. Per meglio dire, Letta conosce i risvolti dialettici della sua frase a effetto? Sa del significato autentico della metafora che ha divulgato, o gliene attribuisce uno improprio? Una forza politica perpetuamente in divenire, che ha tranciato con apparente disinvoltura ogni legame con la sua tradizione più gloriosa e significativa, tanto che un pensiero di Gramsci o una posizione morale di Berlinguer striderebbero fortemente con la sua attuale linea di condotta: questo è il PD, un patrimonio culturale liquefattosi per assumere la forma dell’acqua e adattarsi alle linee e al peso specifico di un qualsiasi contenitore. E come l’acqua, il PD, una volta rinunciato alla sua solida configurazione, ha necessità di essere contenuto, delimitato e plasmato da un sistema di potere estraneo al dibattito e al confronto, sì da esistere in una forma incongrua che va modellandosi agli umori e alla volontà di chi l’ha predisposta all’imbottigliamento e ne dispone. Il PD privo di P (fosforo) e in versione H2O (acqua) riempie le otri del potere fine a se stesso, lasciando a secco la pianta dell’ideologia.

Pertanto, se Letta vuole aggiungere macchie di sfavillante impressionismo all’illustrazione politica del suo partito, chiuda quel laboratorio dilettantistico di acritici pensatori, disarmanti strateghi e impersonali dirigenti che ne costituiscono la dirigenza. E promuova al suo interno anime e menti in grado di rappresentare in maniera consona la base ipercritica, cresciuta a dismisura rispetto al suo apice, sprofondato, ormai, in una sorta di sonnambulismo intellettuale che ha del grottesco. Via, se proprio egli è in cerca di estro per rivitalizzare il pensiero spento che caratterizza l’attuale centro-sinistra si disponga nei confronti della politica come Van Gogh verso la pittura! Questi modificava la realtà, alterandone alcuni tratti, i colori e la forma sull’onda della propria emotività. Ora chiedo: Letta ha la sensibilità, la giustezza, il piglio per ispirarsi a un grande artista per modificare una realtà che umilia fuori misura il paese e la stragrande maggioranza di chi lo abita? Se, per esempio, guardiamo alla “Notte stellata”, uno dei capolavori del magnifico Vincent, contempleremo gli astri che sembrano girare vorticosamente su sé stessi: incantano e, al contempo, inquietano. La domanda d’obbligo, a questo punto, è: Il PD può immedesimarsi davvero nel tormento dei sensibili, dei creativi, dei sofferenti, per poter liberare una sofferta energia mentale e incantare? Naturalmente, si spera che il giallo-luce e le pennellate rivelatrici di Van Gogh facciano il loro ingresso in politica. Sarebbe la più naïf delle idee di questo nuovo secolo!