L’infinita crisi della sinistra europea

23 Marzo 2024

Introduzione (*) del libro pubblicato da Palgrave (UK)

The Italian Democratic Party and New Labour. The Crisis of the European Left,

di Luciano Fasano, Paolo Natale e James Newell

Questo libro esplora il declino a lungo termine dei partiti mainstream della sinistra in Europa a partire dalla prospettiva di due dei suoi maggiori protagonisti: il PD e il New Labour. Entrambi hanno tentato di rappresentare nel tempo risposte nuove a problemi profondi.

Nel caso del Regno Unito, il Partito Laburista era stato sostenuto per tre decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale dal consenso socialdemocratico del dopoguerra, le cui basi erano state gettate dal governo Atlee eletto nel 1945. C’era quindi un ampio accordo tra i due principali partiti sul fatto che la politica sociale ed economica dovesse essere guidata dai principi della gestione keynesiana della domanda, della proprietà pubblica delle industrie chiave, dell’economia mista, dello Stato sociale e del perseguimento della piena occupazione.

In Italia, il Partito Comunista era stato sostenuto dall’ideologia dell’antifascismo, le cui basi costituzionali aveva contribuito a gettare nell’Assemblea Costituente del dopoguerra. In seguito, era stato in grado di combinare e integrare il controllo delle amministrazioni locali da un lato e delle associazioni collaterali dall’altro, per fornire, nelle regioni in cui era forte, una serie di servizi – dalla sanità alla casa, dall’occupazione all’assistenza sociale – volti a garantire che i cittadini fossero assistiti “dalla culla alla tomba”.

Dopo le speranze suscitate dalle fortune elettorali e dai crescenti consensi per laburisti e comunisti negli anni Settanta, nel decennio successivo si è inaugurata un’era completamente nuova, segnata da profondi cambiamenti economici, sociali e culturali, caratterizzati politicamente dalla “rivoluzione Thatcheriana” e dal “decisionismo” craxiano. La deregolamentazione e il capitalismo di libero mercato hanno sostenuto un profondo cambiamento di valori che ha allontanato gli ideali collettivi e sociali che avevano caratterizzato la politica degli anni Settanta a favore della ricerca della ricchezza materiale, del consumo vistoso e dell’attenzione al successo individuale, in un generalizzato “ripiegamento sulla sfera privata”.

Le leggi sull’occupazione ispirate dalla Thatcher, volte a limitare il potere e l’influenza dei sindacati, e i conflitti del Presidente del Consiglio con il movimento sindacale, ebbero come controparte nel caso italiano i tagli al sistema di indicizzazione dei salari ispirati da Craxi e il rifiuto della CGIL da parte del Presidente del Consiglio nel referendum del 1985. La sinistra in entrambi i Paesi ha dovuto affrontare significativi arretramenti, elezione dopo elezione.

L’inizio degli anni Novanta ha inaugurato un’altra nuova era, che almeno per certi aspetti sembrava promettere un futuro più luminoso per la sinistra di entrambi i Paesi. Nel Regno Unito, l’integrazione europea e il Trattato di Maastricht portarono a crescenti divisioni all’interno del Partito Conservatore, offrendo al contempo ai laburisti la prospettiva di un progetto politico completamente nuovo basato su una “Europa sociale” e, con il sostegno di Jacques Delors come presidente della Commissione UE, il tentativo di sostituire il consenso socialdemocratico con qualcosa di simile a livello europeo.

In Italia, il discredito dei tradizionali partiti di governo grazie a “mani pulite” e la trasformazione del PCI in un partito non comunista con un nuovo nome hanno fornito le basi per un nuovo inizio. Non più soggetto alla “conventio ad excludendum”, gli eredi del PCI erano ora in grado di realizzare finalmente il progetto del “compromesso storico”, in collaborazione con gli ex democristiani di sinistra, nella nuova era di prosperità che sembrava essere inaugurata dall’Unione Economica e Monetaria e dall’adozione della moneta unica alla fine del decennio.

Entrambi i progetti raggiunsero vette di successo – nel caso del Regno Unito con la schiacciante vittoria del New Labour alle elezioni generali del 1997, nel caso italiano nel 1996 con la prima maggioranza assoluta di seggi, sotto Romano Prodi, per una coalizione elettorale di centro-sinistra: l’Ulivo. Nessuno dei due progetti, tuttavia, ha avuto successo duraturo.

Tony Blair non è infatti riuscito a sviluppare una base elettorale stabile e nel 2010 si è trovato nuovamente ad affrontare un lungo periodo di opposizione. In Italia, il PD, dopo la sua formazione nel 2007, non è mai riuscito a realizzare quella “vocazione maggioritaria” – la capacità di occupare tutto il terreno politico a sinistra del centro e quindi di vincere le elezioni da solo – che il suo segretario generale fondatore, Walter Veltroni, si era prefissato.

Alle elezioni politiche del 2022 il PD ha subito la peggiore sconfitta elettorale della sua breve storia. Il Labour, nel frattempo, si prepara per un’elezione che si dovrebbe tenere all’inizio del 2025 – una consultazione che sembra destinata a vincere – non tanto per un ritrovato appeal con la popolazione, ma quasi esclusivamente a causa della massiccia impopolarità dei conservatori, unita a un sistema elettorale che, obbligando in buona sostanza gli elettori a scegliere tra due candidati o partiti, privilegia di fatto il meno peggio, “turandosi il naso”, come sosteneva ai tempi Indro Montanelli nella sua scelta di voto democristiana.

La spiegazione di questi fallimenti, che riflettono il declino del sostegno alla sinistra mainstream in Europa in generale negli ultimi quarant’anni, si articola in due parti. Da un lato, vi sono le caratteristiche del mutato contesto in cui i partiti hanno dovuto operare. Tra queste, l’ascesa del post-fordismo e del neoliberismo; il declino delle dimensioni della classe operaia industriale e delle identità operaie; il declino del modello di organizzazione di partito basato sull’integrazione di massa; l’emergere e la crescita della personalizzazione della politica.

Anche la globalizzazione, la crescente spaccatura tra “vincitori” e “vinti” e la conseguente ascesa della destra populista sono elementi essenziali della spiegazione della crisi, che cerchiamo di intrecciare nel capitolo finale del libro, dove ci interroghiamo sulle lezioni che la sinistra deve trarre dall’esperienza degli ultimi decenni. Poniamo l’accento in particolare sull’emergere della società di massa individualizzata, in cui una crescente enfasi sull’autonomia individuale, sull’unicità e sull’espressione di sé si combina, paradossalmente, con un crescente conformismo e quindi con una maggiore disponibilità ad abbracciare progetti costruiti attorno a leader decisivi e a soluzioni politiche più o meno autoritarie, al posto della mobilitazione collettiva che i sostenitori tradizionali della sinistra avrebbero abbracciato in passato.

Infine, in quel capitolo conclusivo, cerchiamo di attingere alle analisi dei quattro capitoli precedenti per trarre alcune conclusioni sul futuro della sinistra europea, in termini di risposte sintetiche a tre domande: Cosa significa essere di sinistra all’inizio del XXI secolo? Quali sono le cause del declino della sinistra? Cosa fare?

E le risposte le trovate alla fine di questo accidentato percorso.

(*) traduzione mia