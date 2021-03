Pd come ParaDosso

6 Marzo 2021

Ormai è una gara a sparare sul PD come sulla croce rossa. C’è anche il comico – ormai ex – che si candida a segretario. Ognuno ha le sue convinzioni.I garantisti dicono che non è garantista, i socialisti che non è socialista, i liberali che non è liberale. Il PD è almeno tre partiti, ma forse questa è la sua forza, in un tempo di ipersemplificazione.

La soluzione non è lineare, ma vale comunque la pena iscriversi. O per lo meno pensarci.

Insomma, bisogna arrivare al superamento di quel principio che in linguaggio logico si scrive così:

P ⋁ ¬P

PD non è solo un acronimo, ma è l’abbreviazione di ParaDosso.