Profittatori & incompetenti

10 Agosto 2020

Scopriamo da uno scoop di Repubblica (e quindi del tutto casualmente) che del bonus messo a disposizione dal governo per le persone che hanno perso il lavoro per effetto della pandemia hanno approfittato anche parlamentari e consiglieri regionali, cioé persone che, grazie alla loro carica, hannochanno in questo periodo a percepire migliaia di euro di retribuzione al mese.

Lo hanno fatto del tutto legittimamente, intendiamoci.

La legge era fatta talmente con i piedi da consentirlo.

La stessa legge che ha poi escluso dal beneficio molti lavoratori rimasti a piedi e privi di risorse alternative.

Non mi piacciono le generalizzazioni e quindi non dirò che quelli che ci rappresentano sono tutti uguali, cioè:

1) tutti profittatori come quelli che hanno chiesto il bonus senza averne la necessità,

2) oppure tutti incompetenti, come quelli che hanno scritto una legge che prevedeva una distribuzione insensata delle risorse disponibili (poche tra l’altro) per supportare i cittadini danneggiati dalla pandemia.

Però una cosa sembra certa.

Ed è questa: profittatori e incompetenti non mancano mai nelle file di coloro che ci rappresentano.

Ed è certa, o quanto meno probabile, un’altra cosa: che di questa vicenda parleremo solo per qualche giorno, pronti a dimenticarcene quando ne verremo a conoscere un’altra con le stesse caratteristiche.

P.S. Da anni, tutte le volte che si parla di legge elettorale, qualcuno invoca l’abolizione del criterio delle liste bloccate.

Invocazione puntualmente respinta.

Episodi come questo dovrebbero indurre un ripensamento sul tema. In fondo dare all’elettore la possibilità di scegliere, tra i nomi in lista, quelli delle persone meno profittatrici e incompetenti non sarebbe male…