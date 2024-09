Sangiuliano martire e innocente

5 Settembre 2024

La cronaca banale, sconcia e demoralizzante intorno alla vicenda di Gennaro Sangiuliano da Napoli e Maria Rosaria Boccia da Pompei, finisce per inquadrare la politica molto meglio delle analisi scriteriate di tanti osservatori. L’attività del politico, in generale, appare non soggetta a ragionamento, men che meno, dunque, sottoposta a vincoli di natura etica. Vincoli, beninteso, che dovrebbero derivare dal rispetto della volontà popolare che un soggetto, eletto e insignito di una carica, viene a rappresentare. Vi è, però, una distinzione weberiana fra etica della convinzione ed etica della responsabilità, che porta a distinguere la separazione netta e totale fra politica ed etica. Se scomodiamo anche Bobbio, abbiamo che le due etiche di cui parlava Max Weber si possono anche definire etica dei principi ed etica dei risultati, sostenendo che esse non coincidono affatto. Credo a questo punto, una volta tirati dentro due grandi filosofi dell’Ottocento e del Novecento per tentare di stigmatizzare la viziosa ricreazione di uno dei ministri più irrilevanti della storia della repubblica italiana, che la filosofia morale, mediante i suoi specialisti, non certamente per mezzo di analisi superficiali, come avviene qui, debba, ahimé, occuparsi del gossip posto in questione. Sangiuliano, materia per antropologi, filosofi e teologi? Perché no? Perché lasciarlo ai ciabattoni delle riviste cartacee e della televisione, che arriveranno a farne un eroe della perversione?

Ora, la domanda è: il politico può svincolarsi dalle norme etiche nella sua prassi di condotta? Certo che sì, non solo il politico, considerato nella sua sfera individuale, ma l’intero gruppo di potere di cui è espressione può dimenarsi lontano da qualsiasi principio etico. Allora, la prossima domanda è: Sangiuliano non ha fatto altro che adeguarsi a una consuetudine del nucleo dominante, diventando espressione pura del potere costituito? Naturalmente, la mia risposta è sì. E aggiungo, che, vivendo in un’epoca, che definire “neo-oscurantismo” è ancora poco, e avendone chiara in mente la propensione a prediligere l’estetica del disgusto, di dorflesiana memoria, non sono affatto certo che il ministro in argomento abbia deluso i suoi rappresentanti. In altre parole, non mi dico convinto che, nell’ottica delle elettrici e degli elettori di Sangiuliano, si registri una mancata conformità o forma di rispetto nei confronti di quel mandato affidatogli. In pratica, neanche tanto sotto traccia, c’è già chi, nella comunicazione pallida e scialba dell’attualità, ha preso a intonare note trionfali in onore della tradizione sistemica inerente alla scambievolezza tra perversione e politica: una commistione che in Italia ha reso tanti politici di oggi fautori di una doppia morale, esibita senza pudore nelle vesti pubbliche di difensori dei valori più disparati, con pieno coinvolgimento dall’importanza della famiglia tramandata e sacramentale. Qui, ci sta bene Tommaso d’Acquino, che diceva: “L’uomo è molto più certo di ciò che ascolta che di ciò che vede.”