17 Ottobre 2024

Premetto che questo è un testo di satira, non perseguibile secondo quanto dice la nostra Costituzione negli articoli 21, 9 e 33, che tutelano rispettivamente la libertà di pensiero ed espressione, lo sviluppo della cultura e la libertà di creazione artistica. Orbene, ho istruito ChatGPT a scrivere come Trilussa, e poi gli ho dato qualche spunto sul Ministro Giuli. Ecco il risultato (ha fatto tutto ChatGPT, anche la scelta del titolo).

*********************************************************

Er ministro co’ l’anelli

Er ministro Giuli, co’ l’anelli d’oro,

li compra ar mercato da ‘n rigattiere,

poi se veste come un gagà da fiera,

e je pare de fà un grann signore.

Sembra er re der mondo, tutto in ghingheri,

co’ ‘sta smania de fa’ er dandy fine,

ma in realtà, se lo guardi bene, more

de risate ogni omo ch’ha cervello.

Nun capisce manco de ridicolo,

co’ ‘ste pose e ‘ste smorfie da borghese,

come se ‘n gioiello lo fa più aristo.

Ah Giuli, ce vò poco a dì “che fico”,

ma nun t’accorgi che, in mezzo a ‘ste pretese,

sei solo ‘n prete in abito da artista!