Le notizie della settimana: Di Maio, chi pro e chi contro

25 Giugno 2022

Il Movimento5Stelle si prende la scena sui giornali per gran parte della settimana. Si inizia con la sfiducia al Ministro degli Esteri, che poco dopo annuncia l’addio, portando con sé oltre 60 parlamentari, sotto l’ombrello di una nuova sigla: Insieme per il futuro. Di Maio annuncia che “uno non vale più uno”, servono competenze, il Governo ora sarà più forte. I commenti si sprecano: “Conte e Di Maio hanno paura del voto anticipato”, “Da due debolezze non nasce mai una forza”, “Conte farà la fine di Bertinotti”, “Bravo Di Maio, il ragazzo è cresciuto”, “Mai con Di Maio, non è credibile”, per citarne solo alcuni. Il risultato della vicenda è che ad andare in crisi è un partito, senza (si spera) che entri in crisi l’esecutivo.

Si è consumato il teatrino della risoluzione, dove in Senato il Governo porta a casa un risultato ampiamente positivo, tanto rumore per nulla. Casini: “Il problema delle armi non esiste, trovare il compromesso sulle armi è ridicolo.”

Ampio spazio anche al problema della siccità, questione non di facile soluzione, mentre sulla guerra la partita è in mano a persone che ne possono determinare il destino, qui la questione è più complicata, nessuno può decidere a tavolino.

Il Coronavirus rialza la testa, continuano ad aumentare i contagi.

Il tasso di positività supera il 22%. L’Ema dà il via libera al sesto vaccino Valneva per la fascia dai 18 ai 50 anni.

La guerra continua senza tregua, come continuano temperature inaspettate, nel frattempo un altro fine settimana con forti migrazioni nelle località turistiche e città d’arte.

MONDO

Elezioni legislative in Francia, il presidente Macron ancora primo, ma perde la maggioranza assoluta. Ottimo risultato per Melenchon e Le Pen.

Ora Macron ad un bivio, cercare i voti che mancano di volta in volta, oppure stringere un patto con i gollisti, che però non paiono intenzionati.

Continua la resistenza su quattro fronti, Zelensky: “Mosca non ha abbastanza missili per piegare la nostra voglia di vivere”. Soltenberg segretario generale della Nato: “La guerra durerà anni”.

Mosca minaccia Vilnius: pronti a usare la forza se bloccate Kalinigrad.

Per l’Unione Europea il blocco del grano ucraino da parte della Russia è un vero crimine di guerra. Nel resto del mondo la gente soffre la fame.

La commissione Europea ha dato parere favorevole alle richieste di status di candidato da parte di Ucraina e Moldavia, per la Georgia invece bisogna attendere l’attuazione di alcune riforme. La Turchia allunga i tempi per l’adesione alla NATO di Finlandia e Svezia.

Asse Italia-Francia sul tetto al prezzo del gas, possibile vertice nel mese di luglio, le resistenze olandesi potrebbero allentarsi in seguito ad un probabile parere favorevole anche della Germania.

Continuano le minacce di Putin, pronto il super missile entro l’anno, si tratta dell’arma più sofisticata e temuta dell’arsenale del Cremlino.

Invio di nuovi missili USA per salvare il Donbass.

CASA NOSTRA

Il Ministro Cingolani: “Dobbiamo mettere in sicurezza il sistema, bisogna spingere sull’acquisto di metano, mancano 5 miliardi di metri cubi”.

Allarme siccità in tutta Italia. Nella Pianura Padana, il fiume Po ai minimi storici, le regioni sono pronte al razionamento.

Ancora ondate di caldo previste per i prossimi 15 giorni, in difficoltà anche il lago Maggiore e il lago di Como.

Coronavirus, rischio ondata estiva, le nuove sotto varianti “bucano” i vaccini.

Carlo Bonomi incontra Zelensky, è il primo leader di un’associazione di imprese in tutta Europa a farlo.

Iniziati gli esami di maturità, tornano i maturandi in presenza.

Domenica 26 giugno ci saranno i ballottaggi nei comuni con più di 15.000 abitanti e nei quali al primo turno elettorale nessun candidato sindaco ha superato il 50% dei consensi.

POLITICA

Lite nei 5Stelle tra Conte e Di Maio che viene sfiduciato.

Di Maio lascia il movimento 5 stelle sbattendo la porta e accusa Conte e i suoi di ambiguità e irresponsabilità. Con lui più di sessanta parlamentari riuniti sotto il nome di “insieme per il futuro”.

Dopo la scissione i 5Stelle non sono più i primi in Parlamento, la Lega passa in testa alle camere. Di Maio: “con noi Governo più stabile”.

Beppe Grillo intanto latita e il Movimento lo invoca.

Sul tema degli aiuti all’Ucraina, il M5S cala le pretese, scompare dal testo della risoluzione il no alle armi a Kiev.

Draghi incassa il sì al Senato: avanti con gli aiuti all’Ucraina, ribadito l’impegno a coinvolgere il Parlamento, ma senza ottenere ogni volta l’ok

ECONOMIA

Maxi accordo tra Eni e Qatar, in Italia arriverà più gas. Descalzi: “Accordo pietra miliare”.

Chora Media, la società di Mario Calabresi compra le news digitali di Will.

Nike lascia definitivamente la Russia e il titolo vola in borsa.

CULTURA

Amadeus annuncia che Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo.

I Rolling Stones di nuovo in tour, a Milano 56.000 spettatori a San Siro.

SPORT

Basket, Olimpia Milano campione, batte la Virtus.

Formula Uno, la Red Bull allunga, la Ferrari ritrova affidabilità e spera ancora nel Mondiale.

Tennis, Berrettini vince ancora al Queen’s e pensa a Wimbledon.

Nuoto: ai mondiali di Budapest 3 medaglie d’oro e una di bronzo

INCHIOSTRO SPRECATO

L’ex fidanzata di Blanco: “Dopo Sanremo mi ha tradita”.